Verrassing in het Zwarte Land: de assistent van Ivan Leko verlaat China om T1 te worden bij de Zebra's.

Sommigen hadden Besnik Hasi of René Weiler verwacht, alluderend op het netwerk van Mogi Bayat, terwijl anderen de naam van Jonas De Roeck fluisterden. Maar Mehdi Bayat, de CEO van Charleroi, heeft iedereen op het verkeerde been gezet bij zijn keuze van de opvolger van Karim Belhocine op de bank van het Stade du Pays. De nieuwe trainer is Edward Still.

De oudere broer van Will Still, coach van Beerschot sinds afgelopen winter, maakte zijn debuut in de Belgische eerste klasse bij STVV, als lid van de technische staf van Chris O'Loughlin op het einde van de zomer van 2015. Hij bleef bij de Kanaries toen Ivan Leko overnam en volgde de Kroaat daarna naar Brugge, waar hij T3 werd en de titel pakte in 2018 om het seizoen erop in de Champions League uit te komen.

Toen Ivan Leko naar de Golfstaten vertrok, bleef Still in België en dook hij op als tactisch analist in het programma 'La Tribune' (RTBF) tot hij afgelopen zomer weer bij een eersteklasser aan de slag ging. Vincent Kompany had hem graag bij Anderlecht gehad, maar het was uiteindelijk Antwerp dat hem binnenhaalde als assistent van Ivan Leko. In het spoor van de man die men als zijn mentor kan omschrijven, is Still vervolgens T2 geworden bij Shanghai Port (het vroegere Shanghai SIPG) in China. Daar gaat hij nu weg om de leiding over de Zebra's te nemen.

In de ogen van het bestuur van Charleroi wordt het gebrek aan ervaring van Edward Still als T1 gecompenseerd door zijn moderne visie op het tactisch en menselijk runnen van een club. Met zijn passie voor data en de doorgedreven analyse van het voetbal in al zijn aspecten zal Still de sportieve dynamiek van de club nieuw leven moeten inblazen en zal hij zich zelf ook verder moeten ontwikkelen als trainer.

Guillaume Gautier

Lees in het magazine van 19 mei een portret van Edward Still. U komt er ook meer te weten over hoe de transfer tot stand kwam.

