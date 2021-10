'Het is gebeurd', zei Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) nadat ze de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion in Brugge ondertekende. Norbert Vanhove, gewezen directeur van het West-Vlaams Economisch Studiebureau, is het daar niet mee eens. 'Club Brugge is geen vzw meer, dit gaat niet langer om recreatiebesteding.'

Is het gebeurd? Is de kogel eindelijk door de kerk en krijgt Club, na vijftien jaar strijd en het afkeuren van twee andere locaties, over afzienbare tijd zijn nieuw stadion naast de plaats waar het nu voetbalt? Opvallend, en niet alledaags: de ondertekening van de omgevingsvergunning gebeurde in aanwezigheid van de pers en van Vlaamse minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V). Dat dit een politieke zaak is (geworden), daar moet je Norbert Vanhove niet meer van overtuigen. Vanhove woont in de wijk, al jaren, nog voor er begin jaren 70 onder impuls van de toenmalige burgemeester Michel Van Maele een nieuw stadion voor de twee Brugse profclubs werd gebouwd. Vanhove: 'Dat was toen ook al een politieke zaak. Haast niemand wist er wat van. Toen kon dat nog allemaal, maar vandaag zou dat ook niet meer lukken. Een stadion te midden een woonwijk, wie verzint het!? Een voetbalstadion moet langs de rand van een stad liggen, bij een snelweg, of anders aan een metrostation, zodat iedereen met het openbaar vervoer kan komen. Zoals in Barcelona of Madrid. Niet in een woonwijk van een stad zonder metro.' Het project in Loppem werd, met de snelweg toch vlakbij, evenwel gekelderd. De tweede locatie, langs de Blankenbergse Steenweg (op de plaats waar die uitmondt in een snelweg naar zee), ook. Met de steun van de stad plooide men terug naar Olympia, waar naast het bestaande Jan Breydel een nieuw stadion zal worden gebouwd. Capaciteit: 40.116 fans. Vanhove: 'Wij, de buurtbewoners, vinden het onbegrijpelijk dat de stad achter zo'n beslissing staat. Dat de burgemeester de vergadering voorzit waarbij de bevolking die in de buurt woont, wordt bevraagd en waar de mensen hun bezwaren kenbaar kunnen maken. Een overheid moet in deze neutraal zijn, geen partij kiezen.' Dat buurtoverleg, waarin iedereen meer duidelijkheid kon vragen over de plannen - toegelicht op de site stadion.clubbrugge.be - vond hij overigens ook maar zozo. Door corona verliep alles online, met weinig kans tot tussenkomst. Niet iedereen besefte de impact, heet het. Er is wel een verschil tussen een nok van 28 meter en eentje van 47. De huizen die nu palen aan de oefenvelden van Cercle Brugge, hebben straks een zinderende arena met veel sfeer in hun achtertuin, hoewel men licht- en geluidshinder wel beperkt wil houden. Dat de impact van het nieuwe stadion op de buurt groot is, snapt iedereen. Ook Club Brugge. Daarom zijn er geen evenementen gepland in de arena, tenzij voetbal. Zo blijft de last beperkt tot één match om de veertien dagen (of twee, zolang buur Cercle nog geen alternatief heeft). En iets meer in Europese weken. Zo wordt er ook een 'kwalitatieve' parkomgeving beloofd, met veel groen en wandelwegen. De bestaande oefenvelden op de site van 21 hectare verdwijnen en worden anders ingericht. Bovendien wordt de mobiliteit aangepakt. Bedrijven in de buurt worden aangezocht om hun parkeerplaatsen op wedstrijddagen ter beschikking te stellen van het voetbal. Shuttlediensten moeten fans dan naar de site brengen. Er komt, zoals op Antwerp of Gent, ook een groot aantal fietsenstallingen. Vanhove lacht er eens mee: 'Ik heb al uitgerekend hoeveel bussen er nodig zijn om de plannen uit te voeren. Geen enkele busmaatschappij kan dat aan. Bovendien staat er nergens een verplichting van het bouwen van die parkings. Ze worden beloofd... U kent dat, mensen gaan dan elders parkeren, zo dicht mogelijk. En fietsers? De extra supporters die ze willen aantrekken, komen uit West- en Oost- Vlaanderen. Niet met de fiets. Alles zal dichtslibben.' Vanhove ziet nog een fundamenteler bezwaar in de hele procedure. De hele site is nu stedenbouwkundig ingekleurd als recreatiezone. Inclusief zwembad. Historisch gezien wordt er al meer dan veertig jaar profvoetbal gespeeld, maar inmiddels zijn beide profclubs geen vzw meer, zegt hij. Cercle Brugge is een cvba en sinds begin 2017 in handen van AS Monaco. Club Brugge is sinds 2012 een nv. Volgens Vanhove zijn dit bedrijven die in de wijk zaak voeren. En er dus eigenlijk niet thuishoren. Om al die redenen tekenen buurtbewoners beroep aan tegen de omgevingsvergunning. Het is dus nog niet gebeurd, maakt hij zich sterk. Niet iedereen in de buurt is tegen, klinkt het bij Jean-Marie De Plancke, gemeenteraadslid voor Open-VLD en voorstander van het nieuwe stadion. Hij kwam een klein decennium geleden wonen in de Doornstraat en ziet het stadion richting zijn huis opschuiven. Dat er juridisch iets vreemds was met de omgevingsvergunning, geeft hij toe. Om ze te krijgen, moest de aanvrager van de nieuwbouw - Club Brugge - aangeven dat het oude stadion zou worden gesloopt. Op die gronden moeten immers parkings komen en zonder die parkings zou de vergunning nooit worden toegekend. De Plancke: 'Club is echter geen eigenaar van Jan Breydel, dat is de stad. Het is alsof ik voor mezelf een omgevingsvergunning zou aanvragen en daarin zou zeggen dat ik beloof het huis van mijn buurman af te breken... Juridisch vind ik dat toch maar vreemd.' Hij heeft ook begrip voor de bezwaren van de buurtbewoners, vooral zij die straks het stadion richting hun tuin zien opschuiven, maar nuanceert de hinder. De Plancke: 'Die is er nu ook. Als Club speelt of als Cercle tegen een topploeg voetbalt, is het druk. Wie hier woont is dat gewoon. Er is wat lawaai, twee uur voor en twee uur na de wedstrijd. Er is file in de buurt en er geldt een parkeerverbod voor niet-buurtbewoners. Maar eerlijk: liever dat één keer om de twee weken, en dan de rust tijdens de week, dan straks flatgebouwen in deze wijk. Want dat is het alternatief, als Club met zijn stadion elders toch een plaats zou vinden en we voor Cercle misschien een miniversie van Jan Breydel overhouden. Om dat te financieren, zal een deel van wat nu oefenvelden zijn, worden verkaveld. Verhuizen beide clubs, dan wordt alles verkaveld. En vandaag zal dat niet zijn om er villa's op te bouwen. Dan komen er flats, met alle dagen meer verkeer, met veel meer mensen die hier wonen. Dan zal de drukte er élke dag zijn, niet alleen op voetbalavonden.' Moet Club Brugge wachten op het beroep tegen de omgevingsvergunning? In principe kan het nu verder. Het kan dat de Raad van State uiteindelijk een en ander nog keldert, dat risico moet de bouwheer inschatten. De Plancke: 'Ik snap dat sommige mensen in de wijk boos zijn, maar zij moeten dat niet zijn op dit project. Andere locaties waren veel beter, maar daar is telkens een stok voor gestoken. Op wie die stok in de wielen stak, moeten ze boos zijn.'