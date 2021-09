Elke maandag blikt Sport/Voetbalmagazine terug op het voorbije sportweekend. Deze keer heeft Peter t'Kint het over de prestaties van Club Brugge, Antwerp en Romelu Lukaku.

1. Club Brugge won vrij vlot van KV Oostende met 3-0, maar wat moet nog beter om ook tegen PSG een (kleine) kans te maken?Peter t'Kint: 'Alles. Philippe Clement kreeg na de match een vraag over wat hij had geleerd met het oog op woensdag. Zijn antwoord was duidelijk: niets. De competitie is één ding, de Champions League nog heel wat anders. Kevin De Bruyne antwoordde ons ooit op de vraag hoe de groepsfase bij een Europese topclub wordt gezien, met: 'Zaak is zo snel mogelijk zekerheid verwerven voor de volgende ronde.' Nadien, eens die er is, komen de 'mindere' goden al eens wat meer aan de bak.''In een groep waar City en PSG op papier zekerheden zijn, ligt Leipzig op de loer, om een misstap van een van die twee uit te buiten. Vorig seizoen lukte hen dat, in een groep met ook al PSG en toen Manchester United als Engelse tegenstander. Dit Leipzig is wat zwakker dan toen, door uitgaande transfers en het verlies van de coach, maar nog steeds sterk.''Conclusie: PSG zal bij de les zijn. Vanaf minuut één. Mbappé moet werken aan zijn relatie met de fans, Messi wil wat tonen bij zijn eerste Europese wedstrijd in Parijs. Neymar, Di María, het hele sterrencollectief,... Het is KVO niet.''Anderzijds: Sowah, Lang, De Ketelaere en co, het is leren, genieten, lopen, bewegen en zien hoever ze staan, vergeleken met dat niveau. De vorige keer was het 0-5, vooral dankzij een sterke invalbeurt van Mbappé. De return in Parijs, 1-0 en de klucht rond Diagne en Vanaken, bood dan weer meer perspectieven.''PSG heeft ook niet de gewoonte zijn Europese start te missen. De nederlaag tegen Manchester United vorig seizoen was uitzonderlijk, het gelijkspel tegen Ajax in 2014 ook. Maar goed, je vertrekt beter met 3-0 naar zo'n duel dan met de 1-6 van tegen KAA Gent. Jack Hendry wil wel eens tonen dat hij de leider van de verdediging is, Clinton Mata dat de belangstelling uit Spanje terecht was. En voor de youngsters is het een fantastische test. Waar staan we op dat niveau?'2. Antwerp ging op een diefje winnen bij KAS Eupen met 0-1. Brian Priske moet nog heel wat nieuwkomers inpassen. In hoeverre heeft hij al een typeploeg?Peter t'Kint: 'Met 20 wedstrijden - competitie én Europees - en mogelijk nog drie bekerrondes voor Nieuwjaar is de vraag voor Brian Priske minder: wie staat in mijn basisploeg, maar wel: wat is mijn tactiek? En op geen van beide vragen heeft hij een antwoord, ook niet na de winst in Eupen.''Het was daar een wedstrijd met twee gezichten: Antwerp werd voor de rust weggespeeld door de tegenstander, zonder dat die overdreven veel kansen afdwong, dat ook weer niet. De Oostkantonners scoorden wel twee keer, maar uit buitenspel.''Verontrustend voor de fans van Antwerp was wel dat hun ploeg in de twee weken na het moeizaam bevochten gelijkspel tegen OHL weinig had geleerd. De ruimtes waren nog steeds groot en makkelijk te bespelen door de tegenstander, de kwetsbaarheid opvallend. Veel technisch vermogen bij de Great Old in die momenten, maar weinig duelkracht en vooral ondergaan van het spel.''Met de voorsprong en de inbreng van Samatta kantelde het wedstrijdbeeld. Antwerp ging met twee spitsen spelen, liet zijn buitenspelers iets zakken en het kreeg controle over de wedstrijd. Eupen ging zich op zijn beurt aanpassen, en verdween uit de match.''Het is voor Priske duidelijk nog zoeken naar evenwicht. In balbezit alle rendement puren uit zijn technisch vaardige spelers, maar in balverlies ook voldoende knokkers op de mat hebben, die standhouden. Wat ons betreft moet Nainggolan niet altijd op het veld staan. Topfit biedt hij een meerwaarde, maar dat is hij vooralsnog niet, en dat merk je als het tempo wat hoger ligt. Benson, Miyoshi en Fischer zijn ook iets te veel van hetzelfde: goed aan de bal, maar mannen van de actie, die al eens een bal durven verliezen. Die drie samen lijkt ook moeilijk.''Kortom: Antwerp is er nog niet, het mist duelkracht. Priske weet dat. In balbezit gaan ze op avontuur, maar wie succes wil halen in de Jupiler Pro League moet meer duels winnen en compacter staan. Daar zou aan gewerkt zijn tijdens de interlandbreak, verzekerden ze. Het bleek in Eupen niet direct. Meer dan zoeken naar een typeploeg is het op dit moment dus nog zoeken naar de juiste tactiek.'3. Romelu Lukaku blijft maar scoren: hij maakte er afgelopen weekend alweer twee voor Chelsea in de 3-0-overwinning tegen Aston Villa. Waar zou je hem zetten in de ranking van beste spitsen ter wereld?'In de top vijf. Samen met Cristiano (wat een debuut voor United!), Kane, Lewandowski en Zlatan. Chelsea won vorig seizoen de Champions League met een team dat bijzonder weinig efficiënt was in de zone van de waarheid. Die efficiëntie brengt Lukaku nu. Na 47 doelpunten (en vorig seizoen ook nog eens 11 assists) in de Serie A, nu belust op revanche, na twee lastige jaren bij United, en geprikkeld door de aandacht die Cristiano krijgt.''Chelsea, waar een type als Drogba een rolmodel is voor het verwachtingspatroon van wat een spits van Chelsea moet kunnen, had zo'n voetballer niet meer sinds Diego Costa. Lukaku vult die leemte op. Met iemand als Reece James (of Hudson-Odoi) op de flank moet dat werken, terwijl zijn kracht om wat sterke verdedigers aan de klap te houden ook jongens als Havertz, Mount of Ziyech in staat moet stellen om uit te blinken.''Zijn voordeel is ook: hij kent de (eisen van) de Premier League door en door. Saúl merkte tegen Villa dat indruk maken op training heel wat anders is dan indruk maken tijdens de wedstrijd. Na een slechte helft mocht hij aan de rust in de kleedkamer blijven. Hij lijkt meer iemand voor het bezoek van Zenit morgen in de Champions League, als het tempo lager ligt. Laat de pace van de Premier League maar aan Lukaku.'