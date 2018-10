Eén jaar Vanhaezebrouck in Anderlecht: 'Het gaat er hier heel emotioneel aan toe, maar Hein behoudt de focus'

Met een kordate beweging legt Hein Vanhaezebrouck zijn zwarte stropdas een laatste keer in de goede plooi. De trainer, die van op het podium een panoramisch zicht heeft op de perszaal, slaat geen acht op de tien microfoons die hem moedwillig aanstaren en trotseert onbewogen de fotografen die een flitsmarathon lijken te houden. De media zijn massaal naar het Vanden Stockstadion afgezakt om de inauguratie van HVH live mee te maken en ze krijgen waar ze voor gekomen zijn. De persvoorstelling van goed dertig minuten is de perfecte trailer voor de langspeelfilm die zou volgen. Het begin is overdonderend, spannende scènes worden afgewisseld met onverwachte plotwendingen en de held - in casu Vanhaezebrouck - heeft ook zijn kwetsbare kantjes. Twaalf maanden na de troonsbestijging ontbreekt enkel nog het happy end.

