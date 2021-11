De 26-jarige Guinese spits kan bij OH Leuven Thomas Henry opvolgen als topscorer.

Met de nodige adelbrieven kwam Sory Kaba eind augustus over vanuit Denemarken. De vijftienvoudig international zag na zijn komst in juli 2019 bij FC Midtjylland targetman Paul Onuachu een maand later al vertrekken naar KRC Genk. Maar de spits toonde zich snel een waardige opvolger, met 18 doelpunten in 57 wedstrijden. Ondanks zijn statuut als scoremachine besliste Kaba, na een paar aanvaringen met de coach, om de voorbereiding te skippen. OH Leuven bood een uitweg, via een uitleenbeurt met aankoopoptie.

'Sory leeft van doelpunten', zegt Marc Brys. 'Hij kwam met een zekere allure binnen. Zijn sterke persoonlijkheid viel op en dat kunnen we in onze spelersgroep goed gebruiken. We moesten met twee dingen rekening houden: hij zat met een fysiek probleem - hij had geen conditie meer - en we moesten het patserige er wat uithalen.'

Daarom duurde het tot de elfde speeldag (als invaller) voor hij de belangrijke 2-2-gelijkmaker scoorde bij Standard. Bij zijn eerste basisplaats tegen STVV (4-2) maakte hij twee treffers, wat hij ook in de moeilijke Croky Cupklip bij Lierse K (1-2) deed. 'Sory is geen moeilijke gast', verwijst Brys naar het beeld van koppigheid en eigen wil bij Kaba. 'Ik zie vooral een winnaar, aanwezig in de zestien meter, een centrumaanvaller die sterk is met de rug naar doel. Sory heeft uitdagingen nodig. Die jongen is een winnaar, met veel drive die zichzelf bewust druk oplegt. Maar hij kan daar mee om. Wat provoceren, helpt. Hem vertellen dat hij iets niet kan bijvoorbeeld.'

