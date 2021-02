De transfermarkt zit er alweer op, maar wat moeten we onthouden van de voorbije maand? Frédéric Vanheule, die de Belgische markt op de voet volgde, zet alles even op een rijtje.

Club Brugge verrichtte tijdens de zomer één transfer met Noa Lang, nu zijn dat er tien (in- en uitgaand). Het lijkt wel de omgekeerde logica bij de kampioen. Hoe komt het dat ze net nu zoveel transfers deden?Frédéric Vanheule: 'Omdat het duo Bart Verhaeghe-Vincent Mannaert een haarfijne analyse maakte van zijn spelerskern en wist dat een opfrissing geen kwaad kon. Coach Philippe Clement kan verder bouwen op de continuïteit van de afgelopen jaren, volgens hem de basis voor het huidige sportieve succes en de ferme puntenkloof in de Jupiler Pro League. 'Bovendien wordt er slim gekeken naar de bestaande hiaten. Michael Krmencik voldeed niet en viel door de mand, waarop heel goed en verstandig wordt geanticipeerd met de aankoop - voor 4 miljoen euro - van de Nederlandse routinier Bas Dost (31). Een zuivere goalgetter, zo blijkt nu al snel. Deli kon zijn niveau, om verschillende redenen, niet aanhouden dus huurden ze met de betrouwbare en kwalitatief sterkere Stefano Denswil (27) een linksvoetige verdediger van Bologna. Er was geen echte doublure voor Clinton Mata, waardoor Nabil Dirar (34) na een half jaar zonder wedstrijden bij Fenerbahçe in eigen land zijn technische kunstjes en diepgang nog eens mag tonen. En Tahith Chong (21), een rechterflankaanvaller van Manchester United en vriend van revelatie Noa Lang, krijgt de kans zijn talent te bewijzen als vervanger voor Krepin Diatta. 'De Senegalees stond de ontwikkeling van goudhaantje Charles De Ketelaere wat in de weg, dus kwam dat bod voor 20 (!) miljoen euro van AS Monaco als een geschenk uit de hemel gevallen. Bovendien verdween met Emmanuel Dennis een ongelukkige en onvoorspelbare speler uit de selectie, terwijl Siebe Schrijvers bij OH Leuven in het systeem van Marc Brys vermoedelijk meer en beter tot zijn recht zal komen.'Anderlecht verhuurde dan weer meer dan 10 spelers deze maand. Is de kern stilaan 'opgekuist'?Vanheule: 'Toch wel sterk werk en een dikke pluim voor sportief directeur Peter Verbeke dat hij erin slaagde om heel wat van die mislukte transfers nog ergens te kunnen slijten. Want de situatie bij paars-wit is financieel wel bijzonder opmerkelijk, in zoverre zelfs dat aan ingaande zijde enkel spelers kunnen gehuurd worden, met of zonder aankoopoptie. En straf is het dat Nany Dimata, met zijn duur contract via Marc Coucke en de twijfels over zijn medische staat van paraatheid (een zeurende knie), aan de Spaanse tweedeklasser RCD Espanyol uit Barcelona werd gesleten.'Alleen is de vraag bij de Brusselaars welke scenario's er gevolgd moeten worden bij een eventueel ticket voor play-off 2, want Europees voetbal - en de bijhorende miljoenen - is naar verluidt hoogst noodzakelijk om weer echte aankopen te kunnen doen. Anders zou het wel eens goed kunnen dat sterkhouders als doelman Hendrik Van Crombrugge en/of aanvoerder Albert Sambi Lokonga in het uitstalraam worden geplaatst.'Onderaan het klassement zijn het vooral Cercle Brugge en Waasland-Beveren die met vier en vijf transfers heel wat nieuwe spelers kochten of huurden. Zijn dat paniekreacties?Vanheule: 'Bij de Vereniging verliezen ze nu misschien toch wel weer wat kostbare tijd, door de vervanging van hoofdcoach Paul Clement en zijn vaste assistent. Want ex-spelers Jimmy Dewulf-Wouter Artz - die als beloftencoaches ad interim de bekerpartij in en tegen OH Leuven voor hun rekening zullen nemen - hebben geen ervaring met het begeleiden van een team in degradatiezorgen. Het zal belangrijk zijn een nieuwe trainer aan te stellen die de Belgische competitie en het aanwezige spelersmateriaal kent. 'Talent is er zeker voorradig, maar het ontbreekt Cercle aan een echte roerganger én wat ervaren profs om de ploeg op sleeptouw nemen. Ondanks de vele goals van Iké Ugbo verloren ze ook al twaalf keer met slechts een doelpunt verschil. Veel lijkt dus niet nodig om die vonk daar te doen overslaan. 'Hekkensluiter Waasland-Beveren behoudt nog altijd het vertrouwen in Nicky Hayen, wat heel opvallend is. De Limburger puzzelde al veel, kreeg in elke transferperiode nieuwe spelers, maar moest vaststellen dat zijn team de afgelopen speeldagen de kwaliteitsflitsen en verrassende schoten van Aboubakaray Koita miste om punten te sprokkelen. Want zowel tegen YR KV Mechelen (thuis) als bij R Antwerp FC slikten ze in het slot een 3-2-nederlaag, ondanks het feit dat ze mentaal altijd sterk reageerden na een achterstand. 'Het belooft daar onderin nog immens spannend te worden. Bij RE Mouscron en KV Kortrijk kijken ze best toch nog maar eens goed achterom.'