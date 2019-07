Hoofdredacteur Jacques Sys blikt vol ongeduld vooruit naar de start van de Belgische competitie.

Niet snel genoeg kan de competitie vanavond beginnen. Voorlopig voorbij zijn al die rechtszaken, de stoere taal van advocaten, de eindeloze polemieken, het geruzie en op een gegeven moment zelfs de onzekerheid of het kampioenschap wel van start zou gaan. Veel is er na operatie Propere Handen bij het oude gebleven. De macht van de makelaars, bijvoorbeeld, die nog steeds het voetbal proberen te bepalen en in hun transacties veel meer over geld praten dan over het voetbal op zich. En die ook nu weer voor een nieuwe instroom van buitenlanders zorgden, van wie sommigen zijn weggeplukt op de tweedehandsmarkt. Dat je de jeugd volop kansen moet geven, klinkt al even hol als het voornemen dat een aantal clubs na het uitbreken van het schandaal lieten horen: dat de invloed van makelaars aan banden gelegd moet worden.

Kompany's zelfvertrouwen

Toch is dit een seizoen om naar uit te kijken. Met de alles overheersende aanwezigheid van Vincent Kompany. Een slimme zet was het van Anderlecht om na een rampseizoen Kompany aan te trekken en bij de supporters voor een goed gevoel te zorgen. Maar wonderen mogen er ook van dit icoon niet worden verwacht. Er moet een nieuwe ploeg worden samengesteld die hoog druk moet zetten en aanvallend dient te spelen. Zoals Pep Guardiola dat bij Manchester City doet.

Of Anderlecht de spelers heeft om zo te voetballen en hoeveel tijd het kost om dit systeem onder de knie te krijgen, moet worden afgewacht. Maar dat Kompany de competitie zal verrijken en alles wat hij doet en zegt zal worden gesignaleerd en eventueel zelfs uitvergroot, daar bestaat niet de minste twijfel over. Ook het almaar groeiend leger van analisten zal zich niet onbetuigd laten. Kompany zal daar geen probleem mee hebben. Nu al straalt hij in zijn nieuwe rol hetzelfde zelfvertrouwen uit dat hij heeft als speler.

Kan Club Brugge een seizoen lang met dezelfde gretigheid spelen? © belgaimage

Verbazend zou het niettemin zijn als Anderlecht in dat wat toch een overgangsjaar is de titel pakt. Daarvoor lijkt Club Brugge het best gewapend. Het beschikt over een geoliede machine, met grotendeels dezelfde patronen als vorig seizoen, al is de veldbezetting onder Philippe Clement nu enigszins anders. Benieuwd of de nieuwe trainer zijn ploeg iedere wedstrijd scherp kan houden. Dat de gretigheid soms ontbreekt is iets waarover zijn voorganger Ivan Leko en zelfs Michel Preud'homme vaak klaagde. Dezelfde Preud'homme kan nu, met tien nieuwe namen, in zijn tweede seizoen bij Standard werken met de spelers die binnen zijn manier van voetballen passen. Dat was vorig seizoen niet echt het geval.

En hoe sterk is KRC Genk? Het beste middenveld van België is uit elkaar gevallen. Maar als de Noor Sander Berge wordt behouden en ook topschutter Ally Samatta uiteindelijk aan boord blijft, zal de kampioen weer te duchten zijn. Er zijn getalenteerde voetballers aangetrokken en de nieuwe trainer Felice Mazzu probeert zoveel mogelijk verder te werken op de patronen van Philippe Clement.

Stootkracht

En tot wat is KAA Gent in staat nadat het vorig seizoen pas in extremis play-off 1 haalde en de bekerfinale verloor? De Deense trainer Jess Thorup, die op een gegeven moment ter discussie stond, wordt voor zijn aanpak geprezen en kon nu vanaf dag één met zijn team aan het werk gaan. Hij liet zelfs horen dat hij een plaats in de top 3 ambieert, al zijn hoge verwachtingen inherent aan deze voorbereidingsperiode. De terugkeer van Laurent Depoitre moet de ploeg vooraan de tot dusver ontbrekende stootkracht geven, de 6-3 tegen Viitorul ten spijt.

Gheysens en D'Onofrio geloven in de groeimarge van R Antwerp FC. © belgaimage

Veel wordt er ook van Antwerp verwacht. De vooral op fysieke paraatheid en werkkracht terende ploeg werd overgoten met wat meer voetballend vermogen, maar blijft vooral een moeilijk te bespelen blok. De ambitie om hogerop te komen is er bij sterke man Paul Gheysens en Luciano D'Onofrio. Dat alle thuiswedstrijden nu al uitverkocht zijn, tekent het enthousiasme in een stad die zich alleen wil associëren met succes.

Post-Mazzu

En de andere clubs? Sporting Charleroi moet zich met Karim Belhocine en een vernieuwde staf schikken in de periode na Mazzu; STVV zag sterkhouders vertrekken en pakt uit met een attractieve voetballer uit Vietnam; Zulte Waregem (vorig seizoen 82 tegengoals) hoopt een betere defensieve balans te vinden; Cercle Brugge bouwt aan een nieuwe ploeg; Mouscron kende onder de nieuwe trainer Bernd Hollerbach een rimpelloze voorbereiding; KV Kortrijk lonkt naar play-off 1, KAS Eupen wil weer garant staan voor aanvallend voetbal en voor de doorstroming van jong talent; KV Oostende deed met Renato Neto en Ronald Vargas een paar risicovolle transfers en dreigt al even hard voor het behoud te moeten knokken als Waasland-Beveren, waar door het voetbalschandaal de sportieve werking werd verlamd.

En KV Mechelen? Dat blijft een mentaal sterke ploeg die drijft op een stevig blok achterin. Maar het valt vooral te hopen dat de rust rond de traditieclub wordt hersteld. En het naast het veld, zoals een deel van de Mechelse aanhang zaterdag tijdens de supercup in Genk, niet tot reacties komt die voor een sfeer van grimmigheid zorgen.