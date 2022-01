Koki Machida is een van de twee nieuwkomers bij leider Union tijdens deze wintermercato. De Japanner stond zowel in eigen land als in Azië bekend als een van de beste centrale verdedigers. Een tactisch portret.

In tegenstelling tot Kacper Kozlowski, de andere nieuwe naam bij de leiders in 1A die wel enkele minuten kreeg tegen Seraing, kwam Koki Machida nog niet voor op het wedstrijdblad van coach Felie Mazzù. In zijn driemansverdediging koos de trainer van het jaar ervoor om Christian Burgess aan de kant te houden en om Jonas Bager, Damien Marcq (toch vooral een middenvelder) en Ismaël Kandouss te laten spelen. Na de uitsluiting van die eerste, mocht Burgess alsnog achterin plaats nemen.

De rode kaart van Bager - die hem twee schorsingsdagen kan opleveren - kan goed uitkomen voor Machida om zich sneller in het team te werken dan aanvankelijk gedacht. Maar wie is de nieuwe Japanner eigenlijk die in de voetsporen wil treden van landgenoten als Junya Ito en Ryota Morioka?

Op zijn 24ste begint hij aan zijn Europese avontuur. Enkele weken geleden verliet hij achtvoudig Japans kampioen Kashima Antlers voor de fiere leider in de Jupiler Pro League (terwijl STVV-spits Yuma Suzuki de omgekeerde beweging maakte). Met Kashima won Machida één keer de Japanse titel en pakte hij ook de Aziatische Champions League, al speelde hij toen nog niet zoveel. Dit seizoen is dat wel wat anders. In de J-League, waar Kashima op een vierde plek eindigde, kwam de verdediger in 34 van de 38 matchen in actie.

Terwijl het goed loopt met zijn Japanse club, moet hij echter nog wachten op een selectie voor de nationale ploeg. Dat hoopt hij te krijgen door zijn overstap naar Union. Bij de U23 speelde hij wel al verschillende wedstrijden en werd hij zelfs opgeroepen voor de Olympische Spelen in eigen land vorige zomer. Daar speelde hij onder meer aan de zijde van Koaru Mitoma, die hij nu ook weer tegenkomt in het Dudenpark, maar kwam hij enkel in de openingswedstrijd een paar minuten op het veld.

In tegenstelling tot wat hij bij Union zal moeten doen, speelde Machida tot dusver bijna altijd in een viermansverdediging. Maar om zijn defensie wat te versterken, ging Mazzù op zoek naar een linksvoetige speler die sterk is in de duels en het spel ook meteen op gang kan brengen. Een vergelijkbaar profiel met Siebe Van der Heyden dus.

Kopbalsterk

Bij de site Total Football Analysis werden alle data van verdedigers in de Aziatische competitie verzameld om uit te maken wie de beste is. Dat werkt volgens verschillende criteria: de positionering en defensieve interventies, gewonnen duels op de grond en in de lucht, de kwaliteit van de passing en het aantal gescoorde doelpunten.

Op basis van zijn verdedigende kwaliteiten, staat Machida zowaar op een zevende plek in dat klassement. Bij de top zes zitten onder meer nog drie spelers uit de J-League, om de kwaliteit van de competitie aan te tonen.

Machida is vooral erg sterk in het terugwinnen van de bal (8,93 intercepties per 90 minuten) en blinkt hij uit in verdedigende acties (11,26 per 90 minuten). De nieuwe Japanner van Union is dus erg snel en intelligent in zijn defensieve bewegingen. Met zijn 1,90m is Machida ook erg efficiënt in de lucht. Vorig seizoen won hij nog 67,55% van zijn luchtduels, waarmee hij in de top zes staat van alle spelers in de Aziatische competities. Met 6,18 duels in totaal per 90 minuten doet de 24-jarige Japanner het in dat opzicht gemiddeld goed. Maar daarvan wint hij er wel 71,6%, een van de beste percentages in het klassement. Op verdedigend vlak lijkt het er dus op dat Mazzù een speler heeft gehaald die zich altijd kan aanpassen aan elke situatie.

Diepte in het spel

Maar hoe doet Machida het offensief? In de Japanse competitie kwam hij in totaal aan 87 wedstrijden, waarin hij acht keer wist te scoren. Maar vooral in 2021 krikte hij zijn statistieken op met maar liefst vijf treffers. Met gemiddeld 0,13 goals en 0,09 expected goals in zijn Japanse carrière, doet Machida het daarin gemiddeld in de J-League.

Machida probeert wel vaak het spel te versnellen met een splijtende pass. Met 8,84 'progressive passes' (een pass die duidelijk het spel verlegt en ook doet versnellen) doet de Japanse verdediger het op dat vlak meer dan behoorlijk, maar slechts 68% van zijn pogingen komen ook effectief aan. En dat is niet zo'n hoog percentage voor een verdediger.

Als we kijken naar het aantal passes, met minder risico en waarbij het spel minder duidelijk verlegd wordt, doet Machida het echter uitstekend. Met bijna de helft van de passes (48%) die naar voren zijn gericht, vertoeft hij bij de beste speler van Azië.

Volgens de criteria van Total Football Analysis is Machida dus een uitstekende verdediger, en zonder twijfel een van de beste van het Aziatische continent. Ook aan de bal is de Japanner sterk en heeft hij een zekere verticaliteit in zijn spel, zelfs al zijn de lange ballen niet altijd even precies. En ook zijn scoorvermogen is opvallend. Vooral met de kop is Machida een gevaar, want zo scoorde hij vorig seizoen vier van zijn vijf doelpunten.

Nu rest nog de vraag of hij zich snel kan integreren in de geoliede machine van Mazzù of dat hij nog even tijd nodig heeft en het volgende seizoen afwacht om hem echt uit te testen om het fragiele evenwicht bij Union niet te verstoren.

