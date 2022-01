De Rouches wilden een Vlaamse middenvelder en de coach eiste een creatieve flankaanvaller. De eerste twee nieuwkomers van januari moeten Standard uit de crisis helpen. Een korte voorstelling.

'Het zal van de nieuwkomers moeten komen', vertelde Standardcoach Luka Elsner na de uitschakeling in de beker door KAA Gent. Het was, onbedoeld, het startschot van een wintermercato die de club afwachtte met evenveel ongeduld als vrees. Het moet ook gezegd dat sinds het vertrek van Benjamin Nicaise de club geen sportief directeur meer heeft. Voorlopig neemt voorzitter Bruno Venanzi dat wat in handen. Die laat zich omringen door Réginal Goreux en heeft in de rekruteringscel slechts één scout meer over. De transferperiode kondigde zich dus erg chaotisch aan op Sclessin.

...

'Het zal van de nieuwkomers moeten komen', vertelde Standardcoach Luka Elsner na de uitschakeling in de beker door KAA Gent. Het was, onbedoeld, het startschot van een wintermercato die de club afwachtte met evenveel ongeduld als vrees. Het moet ook gezegd dat sinds het vertrek van Benjamin Nicaise de club geen sportief directeur meer heeft. Voorlopig neemt voorzitter Bruno Venanzi dat wat in handen. Die laat zich omringen door Réginal Goreux en heeft in de rekruteringscel slechts één scout meer over. De transferperiode kondigde zich dus erg chaotisch aan op Sclessin. Al snel gaat Standard op zoek naar ervaring en karakter. De club geeft zo zijn mannen de opdracht om een Vlaamse middenvelder te vinden. Eentje die symbool staat voor grinta. De voorzitter laat daarbij zijn oog vallen op Joachim Van Damme, van wie hij al enkele seizoenen fan is. Bij KV Mechelen staat hij echter niet bekend om zijn voorbeeldige mentaliteit. Dat hij de laatste weken en maanden vaker niet dan wel in de selectie van Wouter Vrancken zat, kwam dan ook voornamelijk door zijn gedrag. Zijn talent wordt echter door alle spelers bevestigd, maar een nederlaag kan hij al snel plaatsen. Het duurt vaak niet langer dan tien minuten om van een verliespartij te bekomen. Meer verdeler dan infiltrant, is niet iedereen bij Standard even grote fan, maar het hart van de voorzitter is veroverd. Enkele uren voor de bekendmaking van Van Dammes komst, werd Mathieu Cafaro de eerste winteraanwinst van de Rouches. 'Ik heb hem een berichtje gestuurd om hem succes te wensen in België', vertelt David Guion, die hem een tijdje onder zijn hoede had bij Stade Reims. De 54-jarige Fransman is dan ook ideaal geplaatst voor een portret van de speler die gewild was door Will Still, aan het begin van het seizoen nog werd gepasseerd en nu Standard uit het slop moet trekken. 'Persoonlijk zette ik hem het liefst hoog op de linkerflank', herinnert Guion zich. 'Hij hielp ons veel door zijn intensiteit, zijn loopacties met én zonder bal en zijn knappe traptechniek. Soms zette ik hem ook op rechts, wanneer we voorzetten nodig hadden, want die kan hij uit alle posities geven, zonder ophouden.'Door zijn buitengewone techniek vergelijken ze hem bij Standard al met Xavier Mercier. Caforo heeft dan ook een profiel dat erg aansluit bij de wensen van Elsner. 'Hij is iemand die zich nooit wegsteekt op het veld. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid omdat hij van voetbal houdt', herneemt Guion. 'Hij is geen speler die veel emoties laat zien of met de vuist op tafel zal kloppen. Hij is eerder een rustige en goede ploegmaat.'Voor een nieuwe leider, is het dus nog even zoeken bij Standard. Mogi Bayat, de man die wanhopige bestuurders altijd wil helpen, trekt opnieuw duidelijk aan de touwtjes in Luik en probeert Remond Emond los te weken bij Nantes. Door zijn dure salaris van 1 miljoen euro per jaar, is dat echter allesbehalve eenvoudig. Het is dan ook geen toeval dat zich een andere piste voordoet volgens La Dernière Heure. De krant ziet KAA Gent-speler Jordan Botaka als nieuwe man bij Standard, maar zijn passage vorig seizoen bij Charleroi liet zien dat hij niet zo erg vertrouwd is met een viermandsverdediging. Op enkele dagen van de herneming van de Jupiler Pro League, is de stress nog niet verdwenen in Luik.