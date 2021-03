Johan Walem wordt vanaf volgend jaar coach van RSCA Women, de vrouwenploeg van Anderlecht. Een primeur voor hem. Leo Van der Elst geeft een aantal tips.

Johan Walem neemt volgend seizoen over van Patrick Wachel als hoofdtrainer van RSC Anderlecht Women. Een primeur voor Walem, die nog nooit in het vrouwenvoetbal werkte.

'Hij zal te weten komen dat het volledig anders is dan mannen trainen. Ik heb dat tot mijn eigen schande ook ondervonden', lacht Leo Van der Elst, coach van Club YLA, de vrouwenploeg van Club Brugge.

De zachte hand

Dat vrouwelijke voetballers geen doetjes zijn, weten we al langer dan vandaag. Toch is er volgens Van der Elst soms een zachtere aanpak nodig: 'Je moet anders reageren op bepaalde situaties. Je moet duidelijk zijn, maar soms moet je de zachte hand bovenhalen', vertelt hij.

'Meestal is dat tijdens wedstrijden en trainingen. Ik ben iemand die luid coacht en heel aanwezig is tijdens de wedstrijd. Als de emoties hoog oplopen, moet je op een bepaald moment op de handrem gaan staan', vertelt Leo Van der Elst.

'Je kan niet beginnen schreeuwen naar die meisjes, als je als trainer een probleem hebt met hoe er wordt gespeeld, dan breng je dat gewoon anders. Natuurlijk zijn er speelsters die dat wel aankunnen, dat zal Johan zelf ook ondervinden.'

Niet vergelijken

Walem komt uit het mannenvoetbal. Hij trainde de belofteploegen van Anderlecht, Udinese en België, hij was ook eventjes T1 van KV Kortrijk. Tot vorige maand was hij aan de slag als bondscoach van Cyprus. Nu komt hij terug bij Anderlecht, waar hij kind aan huis is. Ook op sportief vlak zal hij zich toch moeten aanpassen. 'Hij komt in een club terecht met een stevige basis en waar hij omringd is door een goede staf. Het vrouwenvoetbal is technisch en een stuk trager. Hij mag niet gaan vergelijken met het mannenvoetbal en hij moet met een open mind aan zo'n avontuur beginnen', legt Van der Elst uit.

De vrouwen van Anderlecht zijn bezig met een uniek seizoen. De ploeg staat op kop met een perfecte 51 op 51 en zijn de hofleverancier van de Red Flames. Alleen Europees liep het dit seizoen spaak: in de tweede kwalificatieronde van de Champions League moest het het hoofd buigen voor Benfica.

Johan Walem komt volgend jaar oog in oog te staan met Leo Van der Elst. 'Ik wens hem heel veel succes en kijk uit naar onze confrontaties', besluit die laatste.

