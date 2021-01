Tine De Caigny heeft woensdag voor de eerste keer in haar carrière de Gouden Schoen bij de vrouwen in ontvangst mogen nemen.

De 23-jarige aanvallende middenveldster/aanvalster van landskampioen RSC Anderlecht kreeg 289 punten achter haar naam en daarmee haalde ze het van haar ploegmaat Tessa Wullaert, die afsloot met 250 punten. Kassie Missipo werd met 181 punten derde en zo kleurde de volledige top drie voor de eerste keer helemaal paars-wit. De 22-jarige Missipo ruilde vorige zomer immers AA Gent voor de hoofdstad.

Janice Cayman (149 punten) viel voor de eerste keer uit de top twee en moet in deze editie vrede nemen met de vierde stek. In 2017 mocht de speelster van het Franse Olympique Lyon de Schoen mee naar huis nemen, in de overige drie edities ging de bekroning voor de beste Belgische speelster telkens naar Wullaert, die het vorig jaar voor bekeken hield bij Manchester City en terugkeerde naar eigen land om voor Anderlecht te voetballen.

De Caigny hielp Anderlecht vorig seizoen aan de zevende Belgische titel, maar heeft haar Gouden Schoen in de eerste plaats toch te danken aan haar prestaties bij de Red Flames, die ze als topschutter naar kwalificatie voor het EK loodste. In 2020 stond de aanvalster nog zes keer aan het kanon bij de Flames, twee van die treffers had ze voorbehouden voor het beslissende duel tegen Zwitserland (4-0). Voor De Caigny wordt het in Engeland haar tweede EK: ook in 2017 in Nederland was ze van de partij, maar dan als middenveldster.

