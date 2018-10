Eerste punt voor Club Brugge in Champions League

Bij de rust stond de eindstand al op het scorebord in het Jan Breydelstadion na treffers van Moussa Sylla (32., 0-1) en Wesley (39., 1-1), ondanks nog enkele Brugse kansen in de tweede helft. De draw tegen Monaco is het eerste puntengewin voor blauw-zwart in de Champions League in bijna dertien jaar. Op 7 december 2005 speelden de Bruggelingen thuis 1-1 gelijk tegen Bayern München.

Na een aarzelende start van beide teams deed Wesley een klein kwartier ver de netten trillen. Maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarop reageerde de club uit het prinsdom, voorlaatste in de Ligue 1, met onvoldoende scherp gerichte afstandsschoten van Andrea Raggi en Youri Tielemans.

De Belgische landskampioen en de Franse vicekampioen blonken uit in slordigheden. Blauw-zwart verloor iets voorbij het halfuur het leer op de helft van de Fransen, Aleksandr Golovin mocht oprukken en stuurde Moussa Sylla het straatje in. De 18-jarige aanvaller verschalkte Karlo Letica: 0-1. Even later werd Sylla opnieuw gelanceerd. Hij omspeelde Letica, maar besloot voorlangs het lege doel.

Aan de overzijde zorgden de Bruggelingen voor het eerste echte blauw-zwarte gevaar, en het was meteen prijs. Hans Vanaken zette voor op Wesley. De Braziliaan kopte de bal voorbij Loïc Badiashile, de vierde keeper van AS Monaco die Thierry Henry noodgedwongen tussen de palen moest posteren.

In plaats van 0-2 stond het zo 1-1. De gelijkmaker leek Club Brugge te inspireren. Ruud Vormer waagde zijn kans op een afvallende bal, maar Badiashile bracht redding.

De rust was welkom voor de Monegasken. Meteen na de pauze zette Dennis Badiashile aan het werk met een krul naar de verste hoek. Wesley bediende even later Kaveh Rezaei, maar de spits besloot in het zijnet. En Club Brugge bleef komen. Na een mooie aanval van de Bruggelingen - inclusief hakje van Vanaken - kreeg Ruud Vormer de bal aan de rand van de zestien, maar de aanvoerder trapte onbesuisd over. Wesley trapte naast op voorzet van Thibault Vlietinck.

Club-doelman Letica stond dan weer paraat op een knal van Golovin. In blessuretijd kreeg Club Brugge nog dé kans om een driepunter te pakken. Stefano Denswil kopte de bal na een vrije trap door, de ingevallen Loïs Openda tikte het leer net naast met het hoofd.

Bij AS Monaco stonden Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli de hele wedstrijd op het veld. In de stand hebben AS Monaco en Club Brugge nu elk één punt.