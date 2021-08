Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie Rode Duivels bekendgemaakt voor de WK-kwalificatieduels tegen Estland (2 september), Tsjechië (5 september) en Wit-Rusland (8 september).

Daarin is er echter geen plaats voor Simon Mignolet, die rust krijgt, en Thomas Vermaelen, die vanwege de geldende coronamaatregelen niet kan overkomen uit Japan. De geblesseerden Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn evenmin beschikbaar.

Martinez nam in zijn selectie wel verschillende youngsters op, zoals Hannes Delcroix, Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio en Yari Verschaeren.

De Ketelaere en Verschaeren zullen echter alleen in de laatste wedstrijd tegen Wit-Rusland kunnen meespelen. Ze zijn immers ook opgeroepen voor de EK-kwalificatiematch van de beloften in Turkije.

De selectie (31) Doelmannen (4): Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thomas Kaminski (Blackburn Rovers/Eng), Matz Sels (Straatsburg/Fra) Verdedigers (7): Toby Alderweireld (Al-Duhail/Qat), Dedryck Boyata (Hertha BSC/Dui), Hannes Delcroix (Anderlecht), Jason Denayer (Lyon/Fra), Brandon Mechele (Club Brugge), Zinho Vanheusden (Genoa/Ita), Jan Vertonghen (Benfica/Por) Middenvelders (11): Timothy Castagne (Leicester City/Eng), Thomas Foket (Stade Reims/Fra), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Thomas Meunier (Borussia Dortmund/Dui), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Albert Sambi Lokonga (Arsenal/Eng), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund/Dui) Aanvallers (9): Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Spa), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Eden Hazard (Real Madrid/Spa), Dodi Lukebakio (Hertha BSC/Dui), Leandro Trossard (Brighton/Eng), Yari Verschaeren (Anderlecht), Michy Batshuayi (Besiktas/Tur), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Romelu Lukaku (Chelsea/Eng) Charles De Ketelaere © Belga Image

Afwezigen

Kevin De Bruyne sukkelt nog met de naweeën van de enkelblessure die hij opliep tijdens het EK. De middenvelder van Manchester City speelde dit seizoen wel al een tiental minuten tegen Tottenham maar kende volgens Martinez een terugval.

'Kevin is niet beschikbaar. Hij maakte wat minuten tegen de Spurs met Manchester City. Na die match had hij wat pijn. Hij zal een andere weg volgen. Dit weekend zal hij niet spelen en we zullen zien hoe zijn blessure evolueert. Hij werkt hard achter de schermen om helemaal fit te geraken voor een veeleisend seizoen. Op dit moment is hij geen 100 procent.'

Het is belangrijk dat Simon Mignolet nu een kleine break krijgt zodat zijn lichaam even kan rusten. Roberto Martinez

Simon Mignolet staat bij Club Brugge gewoon tussen de palen maar de Limburger krijgt van Martinez rust. 'Het is niet vreemd dat hij er niet bij is. In de opwarming van de match tegen Portugal moest hij afhaken met last aan de knie. Hij kreeg verzorging en sindsdien volgen we hem van dichtbij op. Hij traint op dit moment heel veel en hij heeft nog geen echte pauze gehad sinds het EK. Het is belangrijk dat hij nu een kleine break krijgt zodat zijn lichaam even kan rusten. Maar voor het kamp in oktober zal hij er weer bij zijn.'

Jérémy Doku staat dan weer met een hamstringblessure aan de kant, net als Nacer Chadli. Dries Mertens revalideert nog van een operatie aan de schouder, uitgevoerd na het EK. Wel van de partij zijn Jan Vertonghen, die recent zijn rentree vierde bij Benfica na een spierblessure, Thomas Meunier (quarantaine na coronabesmetting) en Timothy Castagne, opnieuw speelklaar na een oogkasbreuk.

Roberto Martinez © Belga Image

Opgeroepen

Van de youngsters kregen ook onder meer Albert Sambi Lokonga en Zinho Vanheusden een oproeping. Die laatste ruilde deze zomer Standard voor Genoa. Martinez vindt het niet zozeer belangrijk dat de centrale verdediger nu in de Italiaanse Serie A voetbalt, maar wel dat hij bij zijn nieuwe club dezelfde rol als bij de Rouches kan vervullen.

'Zinho ontwikkelde zich heel goed bij Standard. Soms denkt men dat spelen in een bepaalde competitie voor een betere ontwikkeling zorgt, maar dat is niet zo. Wat telt, is de rol die je krijgt bij je club. Ik hoop dat hij zijn rol van bij Standard niet verliest. Zinho is een leider en moet de kans krijgen om dat te tonen. In de wedstrijden die we tot nu hebben gezien van Genoa lijkt het erop dat hij dezelfde rol als bij Standard zal krijgen. Dat is heel positief.'

Zinho is een leider en moet de kans krijgen om dat te tonen. Roberto Martinez

Sambi Lokonga zette van Anderlecht de stap naar Arsenal en de Premier League. De 21-jarige middenvelder startte meteen in de basis in de eerste twee competitieduels van de Gunners. Martinez zegt 'erg onder de indruk te zijn'.

'In zo'n competitie als de Premier League hebben buitenlandse spelers meestal drie tot zes maanden nodig om zich aan te passen. Sambi Lokonga speelde meteen de volledige wedstrijden, wat indrukwekkend is. Hij heeft die rol bij zijn nieuwe club duidelijk gekregen omdat hij op iedereen indruk heeft gemaakt en toonde dat hij er klaar voor was. Hij heeft een enorme stap voorwaarts gezet.'

Sambi Lokonga © GETTY

Na het EK

Naar de selectie werd nog meer dan anders uitgekeken. De Rode Duivels blazen immers voor de eerste keer verzamelen sinds het teleurstellende EK, dat met een vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales tegen Italië begin juli met een sisser afliep.

Het leverde de bondscoach zowat voor het eerst sinds zijn aanstelling na het EK van 2016 kritiek op. Er werden immers vraagtekens geplaatst bij de selectiepolitiek en enkele tactische beslissingen tijdens het toernooi.

De Gouden Generatie wordt steeds ouder, maar Martinez maakte al snel duidelijk dat er geen tabula rasa gemaakt zal worden.

Volle kalender

Veel ruimte om te experimenteren is er ook niet met de overvolle kalender. Na het kwalificatiedrieluik volgt begin oktober in Noord-Italië reeds de Final Four van de Nations League, waarin ons land het in de halve finales opneemt tegen Frankrijk, op jacht naar een eerste prijs. In de eventuele finale wacht de winnaar van het duel tussen Europees kampioen Italië en Spanje.

Het eerstvolgende grote toernooi, het WK in Qatar, komt er reeds over 1 jaar en 3 maanden aan. Om de kwalificatie daarvoor af te dwingen, moeten er eerst nog wel wat punten gesprokkeld worden, want in tegenstelling tot voor EURO 2020 is niet de top twee, maar enkel de groepswinnaar rechtstreeks geplaatst. De nummers twee en nog wat landen uit de Nations League nemen volgend jaar deel aan play-offs, waar de laatste drie Europese tickets verdeeld worden.

Met zeven op negen zijn de Belgen in het voorjaar degelijk gestart aan de WK-kwalificaties. Voor het komende drieluik moet een negen op negen het uitgangspunt zijn en dan komt Tsjechië al op minstens zes punten te staan, met nog slechts twee duels in november (thuis tegen Estland en als afsluiter in Wales) in het verschiet. Wales volgt met een wedstrijd minder op vier punten van de Belgen en lijkt de belangrijkste uitdager in de strijd om groepswinst te worden.

Fans

Bezoekende fans zijn nog niet toegelaten tijdens de WK-kwalificatieduels, maar de Rode Duivels zullen in eigen huis wel opnieuw voor fans mogen spelen. Niet langer op Den Dreef in Heverlee, maar wel in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Voor het duel tegen Tsjechië houdt de Belgische bond alvast minstens 35.000 tickets klaar.

De laatste wedstrijd van de Rode Duivels voor de trouwe thuisaanhang zonder bubbelbeperkingen dateert al van 19 november 2019, toen de Duivels een klinkende 6-1 overwinning tegen Cyprus behaalden.

