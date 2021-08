Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie Rode Duivels bekendgemaakt voor de WK-kwalificatieduels tegen Estland (Tallinn, 2 september), Tsjechië (Brussel, 5 september) en Wit-Rusland (Kazan, 8 september).

Daarin is er echter geen plaats voor Simon Mignolet, die rust krijgt, en Thomas Vermaelen, die vanwege de geldende coronamaatregelen niet kan overkomen uit Japan. De geblesseerden Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Dries Mertens en Nacer Chadli zijn evenmin beschikbaar.

Martinez nam in zijn selectie wel verschillende youngsters op, zoals Hannes Delcroix, Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers, Albert Sambi Lokonga, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio en Yari Verschaeren.

Na het EK

Naar de selectie werd nog meer dan anders uitgekeken. De Rode Duivels blazen immers voor de eerste keer verzamelen sinds het teleurstellende EK, dat met een vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales tegen Italië begin juli met een sisser afliep.

Het leverde de bondscoach zowat voor het eerst sinds zijn aanstelling na het EK van 2016 kritiek op. Er werden immers vraagtekens geplaatst bij de selectiepolitiek en enkele tactische beslissingen tijdens het toernooi.

De Gouden Generatie wordt steeds ouder, maar Martinez maakte al snel duidelijk dat er geen tabula rasa gemaakt zal worden.

Volle kalender

Veel ruimte om te experimenteren is er ook niet met de overvolle kalender. Na het kwalificatiedrieluik volgt begin oktober in Noord-Italië reeds de Final Four van de Nations League, waarin ons land het in de halve finales opneemt tegen Frankrijk, op jacht naar een eerste prijs. In de eventuele finale wacht de winnaar van het duel tussen Europees kampioen Italië en Spanje.

Het eerstvolgende grote toernooi, het WK in Qatar, komt er reeds over 1 jaar en 3 maanden aan. Om de kwalificatie daarvoor af te dwingen, moeten er eerst nog wel wat punten gesprokkeld worden, want in tegenstelling tot voor EURO 2020 is niet de top twee, maar enkel de groepswinnaar rechtstreeks geplaatst. De nummers twee en nog wat landen uit de Nations League nemen volgend jaar deel aan play-offs, waar de laatste drie Europese tickets verdeeld worden.

Met zeven op negen zijn de Belgen in het voorjaar degelijk gestart aan de WK-kwalificaties. Voor het komende drieluik moet een negen op negen het uitgangspunt zijn en dan komt Tsjechië al op minstens zes punten te staan, met nog slechts twee duels in november (thuis tegen Estland en als afsluiter in Wales) in het verschiet. Wales volgt met een wedstrijd minder op vier punten van de Belgen en lijkt de belangrijkste uitdager in de strijd om groepswinst te worden.

Fans

Bezoekende fans zijn nog niet toegelaten tijdens de WK-kwalificatieduels, maar de Rode Duivels zullen in eigen huis wel opnieuw voor fans mogen spelen. Niet langer op Den Dreef in Heverlee, maar wel in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Voor het duel tegen Tsjechië houdt de Belgische bond alvast minstens 35.000 tickets klaar.

De laatste wedstrijd van de Rode Duivels voor de trouwe thuisaanhang zonder bubbelbeperkingen dateert al van 19 november 2019, toen de Duivels een klinkende 6-1 overwinning tegen Cyprus behaalden.

