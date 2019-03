Eersteklassevoetbal op zondag: vloek of zegen?

Sport/Voetbalmagazine verdiepte zich in de officiële toeschouwersstatistieken van de Jupiler Pro League en kwam tot enkele opmerkelijke vaststellingen.

Vaak terugkerend in commentaren over (gedaalde) toeschouwersaantallen: 'We moesten veel op zondag om 20 uur spelen.' Die uitleg houdt steek. Het afgelopen reguliere seizoen bedroeg het gemiddelde toeschouwersaantal van die zondagavondmatchen 8300, of 2165 (21 procent) minder dan op andere tijdstippen (10.465).

Dat laatste cijfer wordt weliswaar omhooggetrokken door de meer bezochte thuiswedstrijden van de G5. En die hebben, de tv-partners ter wille, amper gespeeld op de onaantrekkelijke zondagavond: KAA Gent wel vijf keer, maar KRC Genk en Standard slechts éénmaal, Club Brugge en Anderlecht zelfs geen enkele keer. De rest werd verdeeld onder de K11, met Lokeren, Mouscron en STVV als grootste 'slachtoffers' (elk drie keer).

De toeschouwersgemiddeldes per club bevestigen echter het beeld van het vervloekte zondagavondvoetbal: in de vijf thuisduels die KAA Gent dan afwerkte (de derby tegen Waasland-Beveren, tegen leider KRC Genk, en tegen drie 'kleintjes': Eupen, Mouscron, STVV) lagen die 1770 (11 procent) lager dan in de 10 andere matchen in de Ghelamco Arena (14.531 vs. 16.301)

De enige partij die KRC Genk op zondagavond in de Luminus Arena afwerkte, tegen Waasland-Beveren, lokte 9 procent minder toeschouwers, Standard vs. Zulte Waregem op Sclessin zelfs 29 procent minder.

Hetzelfde fenomeen bij alle ploegen die minstens twee keer op zondagavond thuis speelden, met de grootste daling bij Eupen (-20 procent), Lokeren (-23) en STVV (-31). Alleen Mouscron zag meer volk opdagen (+11), weliswaar door een match tegen Club Brugge, en op het einde van de competitie tegen Cercle, toen de fans door de goede resultaten opvallend meer naar Le Canonnier trokken.

Conclusie: hoewel die gemiddeldes afhangen van affiches tegen topclubs, eventuele ticketacties, andere omstandigheden (zoals het weer), lokt zondagavondvoetbal minder volk. Mede te verklaren door een lager aantal bezoekende supporters: 411 vs. 531 per match in de niet -zondagavondwedstrijden (-23 procent) en omdat ook de thuisabonnees dan meer dan gewoonlijk hun kat sturen. Logisch op zondagavond, een traditionele gezinsavond.

Het gesmaakte (maar ook vervloekte) zondagnamiddagvoetbal

Het omgekeerde beeld op zondagnamiddag, met aftrap om 14.30 uur. 16.804 toeschouwers per match, of liefst 7431 (79 procent) meer dan het gemiddelde in de partijen op de andere tijdstippen (9373).

Voornaamste reden: 18 van de 26 wedstrijden werden gespeeld in stadions van vier topclubs en van Antwerp. Club Brugge, de grootste publiekslokker, mocht zelfs zeven keer op zondagnamiddag aantreden, Anderlecht zesmaal, Standard en KAA Gent elk twee keer, Antwerp éénmaal (alleen KRC Genk niet). Bovendien ook bijna telkens tegen een andere G5-club. Blauw-zwart en paars-wit lokten zo negen en zeven procent meer fans.

Slechts vier K11-teams (Cercle drie keer, Zulte Waregem en KV Oostende tweemaal, Mouscron één keer) 'mochten' ook thuisspelen op zondagnamiddag, maar ook telkens (op Mouscron vs. KV Kortrijk na) tegen een topploeg, wat ook meer toeschouwers dan gemiddeld lokte.

Die zondagnamiddagtoppers worden niet toevallig vervloekt door de teams uit de lagere reeksen. Zeker in West-Vlaanderen, waar ze grote concurrentie ondervinden van Club Brugge (dat toen dus zeven keer thuis speelde). Ook sommige burgemeesters, zoals Willy Demeyer van Luik, zien hun clubs liever niet op zondagnamiddag aantreden, wegens de hogere veiligheidskosten. Standard speelt daarom vier van zijn vijf thuismatchen in play-off 1 bijvoorbeeld op vrijdagavond.

Mogelijk wordt het tijdstip van die zondagnamiddagaffiches wel aangepast, want in de Pro League werd al besproken om de aftrap naar 16 uur te brengen, om niet in het vaarwater van de amateurreeksen te komen (start om 14 uur). Een beslissing is daar echter nog niet over gevallen.

Op zondagavond 18 uur is het verschil qua gemiddeldes minder uitgesproken: 13.117 vs. 9818 in duels op andere tijdstippen - de twee laatste speeldagen, waar alle wedstrijden op zondag 18 uur werden afgewerkt, niet meegerekend. Twee voornaamste redenen: Club Brugge speelde dan (op de slotspeeldag na) nooit thuis (in play-off 1 wel vier op vijf keer). En 10 van de 26 matchen werden gespeeld op het veld van een 'kleinere' club, weliswaar telkens tegen een bezoekende G5-ploeg of Antwerp.