Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit. Hij heeft het over Ruud Vormer, Beerschot en Enzo Scifo.

Club Brugge won vrijdag met 2-0 van KV Kortrijk. Het was alsof dit een soort wraak was van Ruud Vormer die twee keer scoorde en voor het eerst sinds een maand weer in de basis stond.'Vormer was ongelooflijk blij, zeker na die eerste goal, het viel me op dat hij toen naar Bas Dost liep en Philippe Clement amper in zijn vreugde betrok. Voetballers kunnen er nooit mee leven als ze worden gepasseerd. Dat mag, maar je moet dat nooit zo laten blijken.''Clement is drie keer na elkaar kampioen geworden, dan ken je natuurlijk wel je vak. Er is geen enkele trainer die een speler zomaar uit de ploeg houdt. Alleen kunnen voetballers dat zelf niet inschatten. Ook Vormer niet. Terwijl hij op dat vlak als aanvoerder een voorbeeld moet zijn.''Club Brugge is altijd een haard van samenhorigheid geweest. Vroeger werden spelers die tegen het collectief zondigden door de groep aangepakt. Nu zijn de tijden natuurlijk veranderd. Maar ego-gedrag hoort niet bij Club. Als je de ontevredenheid van Noa Lang zag toen hij tien minuten voor tijd werd vervangen, dat is onbegrijpelijk. Terwijl dit echt het moment was om even José Izquierdo in te brengen.'Intussen gaat het bij Beerschot van kwaad naar erger.'Het volstaat natuurlijk niet om van trainer te veranderen om oude problemen weg te snijden. Zeker niet als het een trainer is die de competitie niet kent. Beerschot begon tegen KV Mechelen met vijf verdedigers, terwijl ze die wedstrijd absoluut moesten winnen. Van de andere kant begrijp ik het ergens ook wel: Javier Torrente wil eerst zijn defensie op punt zetten. Na de rust zag je een heel ander Beerschot. Alleen: ze kunnen niet afwerken.''Dat is ook het probleem van bijvoorbeeld Cercle Brugge dat verdiende om zaterdag op KV Oostende te winnen, het ontbreekt ook hen aan een doeltreffende spits. Dat kan je moeilijk in de schoenen van Yves Vanderhaeghe schuiven. Die moet na het vertrek van Thomas Buffel nu ook met een Oostenrijkse assistent werken.''Als clubs van trainers wisselen kiezen ze trouwens bijna altijd voor een buitenlander. Alsof die buitenlandse investeerders die alles vaak beslissen de Belgische markt niet kennen. Of niet willen kennen.'Bij RE Mouscron werd Enzo Scifo met veel poeha binnengehaald. Maar hij moet alweer vertrekken.'Je kan alleen vaststellen dat Scifo zijn trainerscarrière niet van de grond krijgt. Hij kan zijn boodschap kennelijk niet overbrengen. Misschien moet hij eens voor de spiegel gaan staan en zich afvragen hoe dat komt.' 'Het is voor voormalige topvoetballers vaak moeilijk om die stap naar het trainerschap te zetten omdat ze te veel uitgaan van hun eigen normen. Bij Scifo komt erbij dat hij door zijn klasse als voetballer altijd in een wereld heeft geleefd waarin iedereen hem bejubelde. Dan dreig je omringd te worden door jaknikkers en kom je er niet toe jezelf in vraag te stellen.''Voor Scifo moet dit ontslag zeer pijnlijk zijn. Hij was vijf jaar uit beeld. En welke club gaat hem nu nog een kans geven?'