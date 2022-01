Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, analyseert het sportweekend met onder meer het vertrek van Philippe Clement bij Club Brugge en de afwezigheid van Romelu Lukaku bij Chelsea.

Philippe Clement verlaat Club Brugge voor Monaco.Jacques Sys: 'Dat is een goeie zaak voor de beide partijen. Natuurlijk mag je het vakmanschap van Clement niet in twijfel trekken, maar er zat duidelijk ruis op de relatie. En dat gaat veel verder dan die problemen met Ruud Vormer.'Het trainerschap is een steeds complexer vak. Je moet je groep blijven inspireren en verrassen. Dat lukte voor Clement niet meer. Dat zag je ook in die wedstrijden waarin er zeer laks werd gevoetbald. Er zat geen vuur meer in de ploeg. Natuurlijk zou dat niet mogen. Voetballers worden rijkelijk betaald en moeten het zelf kunnen opbrengen om er iedere week voor te gaan. Alleen is het voetballandschap veranderd: voetballers zijn passanten, van clubliefde is er amper nog sprake.'Voor Clement is het alleen maar goed dat hij weer vanaf nul kan beginnen. Hij zal op de een of andere manier wel gevoeld hebben dat zijn boodschap niet meer aansloeg en dat Club toe was aan iets nieuws. Net zoals hijzelf. Monaco is een veeleisende club, de druk zal er zeker niet minder zijn. Want de ontslagen Niko Kovac is natuurlijk geen slechte trainer. Maar Clement kan er zijn grenzen als trainer verleggen. In een andere omgeving, in een andere voetbalcultuur.'Intussen zoekt Club naar een nieuwe trainer.Sys: 'Het zal iemand met charisma moeten zijn. De Nederlander Alfred Schreuder wordt genoemd, maar is dat de man waar de spelers op zitten te wachten? Hij heeft als hulptrainer veel ervaring verzameld en onder toppers gewerkt, dan moet je in wezen voldoende bagage hebben. Maar hij was maar even hoofdtrainer, bij Hoffenheim en dat leek niet echt een succes, al was het daar niet gemakkelijk om Julian Nagelsmann op te volgen.'De naam van Alexander Blessin circuleerde ook. Dat zou de ideale man zijn voor Club. Een moderne trainer die de Belgische competitie kent, met een zeer uitgesproken visie. Een trainer ook die spelers beter maakt en voortdurend uitdaagt. Alleen ligt hij vast bij KV Oostende en moet er voor hem een afkoopsom worden betaald. En Club zegt dat het geen trainer wil nemen die bij een andere club in 1 A vastligt. Dat is alleen maar correct.'Bij Chelsea werd Romelu Lukaku voor de topper tegen Liverpool uit de selectie gezet.Sys: 'Het interview dat Lukaku gaf en waarin hij onder meer klaagde over zijn bankzittersstatuut bij Chelsea viel heel ongelukkig. En ook al is het wat uit zijn context getrokken en viel er hier en daar een nuance weg, je moet je als topvoetballer wel kunnen controleren. Maar Lukaku is gevoelig, hij wil graag gezien worden en als hij zich verongelijkt voelt, laat hij dat weten. De uitspraak van een jaar jaar geleden dat hij na het EK als Rode Duivel zou stoppen, is daar een voorbeeld van.'Dat Thomas Tuchel ingrijpt, vind ik niet abnormaal. Het zegt veel over zijn persoonlijkheid als trainer. Ook eerder, bij Borussia Dortmund en PSG, was hij niet bang om moeilijke beslissingen te nemen. Ook al zouden die zich later tegen hem keren.'