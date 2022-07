Verschillende media kondigen aan dat Ruud Vormer zijn stek bij Club Brugge kwijt is. Na de komst van Casper Nielsen is het duidelijk dat de toekomst van de Nederlander niet meer in Jan Breydel ligt.

Coach Carl Hoefkens liet Ruud Vormer dit weekend nog starten in de competitieopener tegen Genk, maar dat was hoogstwaarschijnlijk de laatste keer. Vormer kon niet overtuigen en werd na een uurtje gewisseld voor Casper Nielsen, de seizoensrevelatie van vorig jaar bij Union. Daarmee lijkt de Nederlandse middenvelder zijn plek in het elftal definitief kwijt.

Vormer was vorig jaar al geen titularis meer en startte nog maar sporadisch. Zowel onder Philippe Clement als onder Alfred Schreuder viel hij telkens naast de ploeg. Een situatie die hem niet makkelijk viel, maar naarmate het seizoen vorderde kon hij het wel accepteren.

Zijn status in de kleedkamer veranderde echter niet, Vormer bleef de leider die hij altijd geweest was. Wanneer hij toch eens mocht spelen, droeg hij dan ook nog steeds de kapiteinsband. Hij legde wel nog mooie cijfers voor: vijf goals en zes assists, veelal tijdens invalbeurten.

De terugkeer?

Bij het begin van de voorbereiding leek Vormer te mogen hopen op een nieuwe kans. Hij startte in de basis in tal van oefenwedstrijden en pikte ook een doelpunt mee.

Dat Hoefkens een beroep deed op de middenvelder had echter veel te maken met de blessure van Mats Rits. Die laatste viel vorig jaar uit in de play-offs tegen Anderlecht met een gescheurde kruisband en herstelt nog steeds. Het valt nog te bezien of hij later dit seizoen zijn plek kan heroveren.

Aangezien Club in Nielsen een nieuwe middenvelder vond, zal die kans voor Vormer er toch niet komen. De Deen viel sterk in tegen Genk en zal vanaf de volgende wedstrijd een vaste waarde worden. Daarnaast willen ze bij Club ook meer jonge talenten de kans geven.

Vorig jaar gaf het die al aan Mbamba en Sandra, en ook dit jaar wil het inzetten op de jeugd. Vooral Mbamba solliciteert naar een vaste stek in het team van Hoefkens.

Gratis weg?

De overbodige Vormer móét niet weg bij de kampioen, maar op veel minuten zal hij toch niet meer hoeven te rekenen. Mocht hij toch vertrekken, hoeft Club niet veel te verdienen aan zijn transfer. Er is afgesproken dat Vormer gratis naar het buitenland mag, maar wanneer een Belgische club zich meldt, zal wel een prijskaartje aan hem hangen.

Hoog zal dat bedrag niet zijn, gezien zijn leeftijd (34). Club wil de middenvelder echter niet zomaar laten gaan. Voor sommige teams in de Jupiler Pro League kan hij zeker nog van waarde zijn.

door Siemen Caveye

