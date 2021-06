Bij Sporza geven boegbeelden Michel Wuyts en Frank Raes volgend jaar de fakkel door aan de nieuwe generatie. Wuyts zal na meer dan dertig jaar als wielercommentator op pensioen gaan. Hij wordt opgevolgd door het trio Karl Vannieuwkerke, Renaat Schotte en Ruben Van Gucht. Raes krijgt als presentator bij Extra Time Aster Nzeyimana als opvolger.

In het wielrennen wordt in de toekomst gerekend op Karl Vannieuwkerke voor de grote eendagswedstrijden. Renaat Schotte wordt de man van de grote ronden en de rittenkoersen. En Ruben Van Gucht zal als stem bij het veldrijden en het vrouwenwielrennen klinken. Michel Wuyts neemt deze winter afscheid na het cyclocrossseizoen.

'Het is met zeer gemengde gevoelens dat we dit nieuws bekendmaken', reageerde Pieter De Windt, de hoofdredacteur van Sporza. 'Met Michel Wuyts nemen we afscheid van een monument. Michel vervangen is niet evident: voor vele generaties is hij dé stem van de koers. Ik ben dan ook zeer trots dat we vanaf 2022 met een driekoppig topteam het commentaar bij de koers kunnen verzorgen. Ik sta erop om Michel te bedanken voor al die jaren toewijding voor de koers. We gaan zijn fantastische talent heel erg missen. Ik kijk ernaar uit om hem deze zomer bij de Tour en daarna bij de najaarskoersen, de Vuelta, het veldrijden en - als kroon op het werk - het wereldkampioenschap wielrennen in ons eigen land te horen.'

Met Frank Raes neemt deze winter nog een ander monument afscheid van de VRT. Frank ging in 2019 al met pensioen maar bleef het voetbalmagazine Extra Time met Filip Joos op Canvas presenteren. Die fakkel geeft hij deze winter door aan Aster Nzeyimana.

'Het zal wennen worden zonder Frank, die al sinds 1980 deel uitmaakte van onze sportredactie,' aldus De Windt. 'Het is daarom fijn dat Frank afscheid neemt met een extra pittige zomer. Hij zal tijdens de sportzomer inspringen als sportanker bij Het Journaal en als presentator van Sportweekend. Bovendien presenteert hij het ochtendprogramma rond de Olympische Spelen en tot eind 2021 Extra Time.'

