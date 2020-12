Met de aanstelling van Peter Maes als opvolger van Kevin Muscat, richt STVV zich de komende maanden enkel op het behoud in 1A.

Na het 1-0-verlies tegen Club Brugge staat STVV er op sportief vlak iets slechter voor dan net na het ontslag van Kevin Muscat. Behoudens een klein mirakel - de Limburgers moeten zelf winnen tegen Charleroi en hopen op een nederlaag van KV Mechelen tegen Waasland-Beveren - zal STVV minstens tot volgend weekend moeten wachten om uit de gevarenzone te klimmen. De prestatie op het veld van Club Brugge was nochtans hoopgevend. Sint-Truiden kon bijna een uur lang de indruk wekken dat ze iets zouden rapen in Jan Breydel en voor de tweede keer dit seizoen incasseerde de doelman minder dan twee doelpunten. Interim-trainer Stef Van Winckel zette geen revolutie in gang, maar hij gaf spelers die het nodig hadden wel een schouderklopje en kon toch een aantal eigen accenten leggen. De grootste verrassing was wellicht het ontbreken van Facundo Colidio. Op Stayen staat de Argentijnse huurling van Inter niet bepaald bekend als een werkpaard en op basis van zijn trainingsarbeid werd hij door Van Winckel uit de kern gelaten voor de verplaatsing naar Club Brugge. Daardoor kwam er een plaats vrij voor Nelson Balongo, die Van Winckel kent van bij de beloftenploeg. De 21-jarige aanvaller viel in laatste instantie af als 19e man, maar het zegt wel iets over de intenties van Van Winckel. In de laatste weken keek Muscat zelfs niet meer om naar de jeugdspelers van de club. Van Winckel trof naar eigen zeggen geen uitgetelde groep aan toen hij vorige week woensdag overnam van Muscat en hij zag veel gretigheid op training. Net dat ontbrak de voorbije maanden. Het verschil tussen de aanpak van Marc Brys en die van Muscat was gewoon te groot. Brys stond altijd open voor een gesprek met zijn spelers, maar veel jongens zeggen al lachend hij op STVV een legerkamp dirigeerde. Net die discipline en de wil om zichzelf te overtreffen slopen langzaamaan uit de kleedkamer. De huidige spelersgroep heeft dus iemand nodig die voor een schokeffect kan zorgen en autoriteit uitstraalt. Peter Maes is dus een logische keuze. 'Deze groep moet een trainer voor zich hebben met autoriteit. Het moet ook iemand zijn die meteen een maximale impact heeft op de spelers', bevestigt voorzitter David Meekers. 'De vorige trainer wilde verzorgd voetbal brengen - wat ook lukte in de voorbereiding en in de eerste match tegen Gent - maar in een fysiek sterke competitie als de Belgische moet je georganiseerd spelen en ook eens voor no-nonsensevoetbal kiezen. Dat hebben we de voorbije maanden gemist. De laatste weken waren die elementen wel aanwezig, maar dat bleek niet genoeg om punten te pakken.' Muscat was niet de juiste man om dit STVV uit de onderste helft van de rechterkolom te tillen en het bestuur erkent dat de ploeg versterking kan gebruiken. Maar Meekers vindt ook dat de spelers op hun plichten gewezen moet worden. 'Het kan geen kwaad om nog eens te onderlijnen wat we van de spelers verwachten. Eigenlijk moeten we allemaal onze verantwoordelijkheden nemen. De voorzitter, de CEO, de sportief directeur, de aanvoerder, de keeper, de rechtsachter... 'We moeten realistisch zijn: de 16e plaats moet ons enige doel zijn. We moeten geen zever meer verkondigen. Gewoon hard werken en ons hachje redden. Het enige wat we niet mogen doen is zakken. Ik kan de supporters verzekeren: we gaan ons uiterste best doen om de sportieve situatie om te keren.' Intern klinkt de roep naar stabiliteit luider dan ooit na de trainerscarrousel van de voorbije drie jaar. Iets meer dan drie jaar na hun overname versleten de Japanners met Jonas De Roeck, Marc Brys, Nicky Hayen, Milos Kostic en Kevin Muscat al vijf verschillende trainers. STVV heeft nu nood aan een trainer die zich voor enkele jaren wil engageren op Stayen en het bestuur moet hem vooral de tijd geven om echt te bouwen aan de ploeg. Meekers: 'Op korte termijn is operatie redding onze hoogste prioriteit, maar we mogen de middellange en lange termijn niet uit het oog verliezen. Ik ken geen enkele coach die alles zal geven voor een club terwijl hij weet dat zijn werk er na vijf maanden op zal zitten. Je kan een trainer maar motiveren door hem toekomstperspectieven en een stabiele werkomgeving aan te bieden.'