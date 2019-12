Vincent Kompany speelt de komende maanden niet alleen voor de glorie van RSC Anderlecht, maar ook voor een plek in de EK-selectie van Roberto Martínez. Een moeilijke opdracht.

Sinds de kwalificatie voor het WK in 2014 en de publicitaire steun (of overdaad) die daarmee gepaard zijn gegaan, lijkt het beeld van de Rode Duivels er een van een sprookje te zijn, dat evenwel niet altijd strookt met de realiteit.

De affaire rond Bonka Circus zorgde destijds voor onenigheid binnen de groep van de Rode Duivels, die vaak door hun advocaten ertoe aangezet werden om niet te accepteren dat Vincent Kompany via een documentaire geld zou verdienen op hun kap. Niemand klaagde er in het openbaar over, maar sommigen gaven het wel op een andere manier te kennen.

In 2016, toen Kompany forfait moest geven voor het EK en zijn kapiteinsband afstond aan Eden Hazard, fluisterde een hoge functionaris van de voetbalbond ons in: 'Wat Kompany betreft, zijn er drie clans binnen de kern. Degenen die hem helemaal volgen, degenen die hem totaal niet volgen, en degenen die zich er geen fluit van aantrekken.'

Kompany verliest definitief zijn aanvoerdersband, maar neemt wel deel aan het Russische avontuur, waar hij vanaf de achtste finale tegen Japan in de basis staat. Nadien kent de verdediger weer een hoop blessureleed, waardoor hij in het bijna aflopende jaar 2019 aan amper twee interlands geraakt.

Hoe moet het nu verder? Hoewel Roberto Martínez publiekelijk de deur op een kier laat wat zijn deelname aan het EK betreft, maakt hij zich geen illusies over Kompany. Temeer daar hij ervan overtuigd is dat hij de juiste afweer gevonden heeft.

