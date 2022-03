De Belgische beloften kunnen zich dinsdag plaatsen voor het EK voetbal onder 21 jaar in 2023. Een puntje op bezoek bij concurrent Denemarken volstaat voor de kwalificatie. De jongens van bondscoach Jacky Mathijssen legden tot dusver een schitterend parcours af met 18/18.

Denemarken is de eerste achtervolger van de Jonge Duivels in groep I met 9 punten, na 4 matchen. In oktober in Leuven wonnen de Belgen met 1-0 van Denemarken dankzij een goal van uitblinker Loïs Openda. Yari Verschaeren en Arthur Theate stonden toen nog mee op het veld, en eerder in de kwalificaties deed ook Charles De Ketelaere nog mee. Zij maakten intussen de overstap naar de Rode Duivels, maar toch heeft Mathijssen nog voldoende kwaliteit in zijn selectie zitten.

Naast Vitesse-spits Openda, in deze kwalificatiereeks al goed voor zes goals, zijn kapitein Amadou Onana (Lille), Yorbe Vertessen (PSV), Nicolas Raskin (Standard) en Koni De Winter (Juventus) sterkhouders.

Coach Jacky Mathijssen zag de wedstrijd tegen Denemarken als een mooie kans. 'De kwalificatie nu al afdwingen op verplaatsing, tegen topteam en concurrent Denemarken, is een unieke challenge voor ons team', blikte hij vooruit.

'We gaan vol voor de kwalificatie,' vulde kapitein Onana aan. 'Je voelt binnen de groep dat er veel honger is naar het EK. We moeten kalm blijven en spelen zoals tijdens alle andere matchen in deze campagne. Die brachten we ook tot een goed einde.'

Bij een nederlaag in het Deense Herning houden de Belgische beloften nog alles in eigen hand met op 5 juni nog een thuiswedstrijd op de slotspeeldag tegen Schotland. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK, de tweede plaats geeft recht op barragewedstrijden. Van die barrages zijn de Jonge Duivels al zeker.

Het EK voor beloften gaat van 9 juni tot 2 juli 2023 door in Roemenië en Georgië. De Belgische beloften namen in 2019 voor het laatst deel aan een EK. Toen volgde een roemloze uitschakeling in de groepsfase met drie nederlagen.

