De nationale voetbalploeg onder 17 jaar speelt morgen/dinsdag (15u30) zijn eerste groepmatch op het EK in Israël. Tegenstander in Rishon Lezion is Servië. Aansluitend nemen de jonge Rode Duivels het in poule C op tegen Spanje (vrijdag 20 mei, 14u30 in Ness Ziona) en Turkije (maandag 23 mei, 15u30 in Ness Ziona).

Er nemen zestien landen deel. De eerste twee van de groep stoten door naar de kwartfinales. De nummer 1 uit groep C treft op 26 mei de tweede uit groep D (die bestaat uit Denemarken, Portugal, Schotland en Zweden), de tweede speelt tegen de winnaar van diezelfde groep.

Het team van coach David Penneman kwalificeerde zich voor het EK door eind maart op de eliteronde (laatste kwalificatieronde) in Bosnië-Herzegovina als tweede te eindigen in zijn groep, achter Spanje (dat met 1-0 te sterk was) maar voor gastland Bosnië-Herzegovina (6-0 winst) en Estland (8-1 winst).

Nederland is de tweevoudige titelverdediger op het EK min 17. Het versloeg in 2019 in de laatste editie, die in Ierland werd georganiseerd, Italië in de finale en verlengde zo zijn titel. België strandde toen in de kwartfinales na 0-3 verlies tegen Oranje.

Er nemen zestien landen deel. De eerste twee van de groep stoten door naar de kwartfinales. De nummer 1 uit groep C treft op 26 mei de tweede uit groep D (die bestaat uit Denemarken, Portugal, Schotland en Zweden), de tweede speelt tegen de winnaar van diezelfde groep. Het team van coach David Penneman kwalificeerde zich voor het EK door eind maart op de eliteronde (laatste kwalificatieronde) in Bosnië-Herzegovina als tweede te eindigen in zijn groep, achter Spanje (dat met 1-0 te sterk was) maar voor gastland Bosnië-Herzegovina (6-0 winst) en Estland (8-1 winst). Nederland is de tweevoudige titelverdediger op het EK min 17. Het versloeg in 2019 in de laatste editie, die in Ierland werd georganiseerd, Italië in de finale en verlengde zo zijn titel. België strandde toen in de kwartfinales na 0-3 verlies tegen Oranje.