Standard, KAA Gent en Standard kennen hun tegenstanders in de poulefase van de Europa League. Voor Standard en Gent kwamen er haalbare kaarten uit de potten, Antwerp moet naar Tottenham.

Weinig aantrekkelijke groep voor KAA Gent

AA Gent had bij de loting weinig geluk. Met het Servische Rode Ster Belgrado, Bundesliga-club Hoffenheim en het Tsjechische Slovan Liberec werden drie minder aantrekkelijke namen geloot. Gent was reekshoofd bij de loting. De Buffalo's werden dinsdag in de play-offs van de Champions League uitgeschakeld door Dinamo Kiev, maar kwamen in het vangnet van de groepsfase van de Europa League terecht.

De namen van de Gentse tegenstanders mogen dan niet erg sexy klinken, kwalificatie voor de tweede ronde wordt voor de momenteel in crisis verkerende Gentenaars niet makkelijk.

Rode Ster Belgrado veroverde vorig seizoen in Servië haar derde landstitel op rij. Het team, gecoacht door voormalig topvoetballer Dejan Stankovic (ex-Inter), begon de nieuwe Super Liga in eigen land de voorbije weken bovendien met 27/27. In de derde voorronde van de Champions League was het Cypriotische Omonia Nicosia wel verrassend te sterk. De Servische traditieclub herstelde zich donderdag in de play-offs van de Europa League met winst tegen het Armeense Arahat-Armenia. De winnaar van Europacup I in 1991 haalde de voorbije twee seizoenen de groepsfase van de Champions League.

Hoffenheim van zijn kant werd vorig seizoen zesde in de Bundesliga. De club, met oude bekende Ishak Belfodil (ex-Standard) in de rangen, opende het nieuwe seizoen in Duitsland verbluffend met 6/6 en nog indrukwekkender daarbij een 4-1 zege tegen Champions League-winnaar Bayern München. Vorig seizoen maakte de club zijn debuut in de groepsfase van de Champions League.

Slovan Liberec tot slot lijkt het zwakke broertje in groep L. De club eindigde vorig seizoen als vijfde in Tsjechië en begon ook het nieuwe seizoen in eigen land matig met 7/15. In de voorrondes van de Europa League klopte het wel achtereenvolgens het Litouwse Riteriai, het Roemeense Steaua Boekarest en het Cypriotische APOEL Nicosia.

Standard tegen Benfica van Vertonghen

Standard mag dan weer tevreden zijn na de loting. De Rouches, die zich donderdagavond plaatsten voor de poulefase na winst in de play-offs tegen het Hongaarse Fehervar, treffen in groep D de Portugese topclub Benfica met Rode Duivel Jan Vertonghen in de rangen.

De Schotse traditieclub Rangers en het Poolse Lech Poznan vervolledigen de poule. Poznan schakelde donderdag in de play-offs nog Sporting Charleroi uit.

Benfica haalde afgelopen zomer - na belofteninternational Mile Svilar - nog een tweede Belg aan boord. Jan Vertonghen moet de leider van de verdediging van de Portugese vicekampioen worden. Dat liep mis in de derde voorronde van de Champions League, waarin het Griekse PAOK Saloniki te sterk bleek en Vertonghen een eigen doelpunt scoorde. In de competitie opende Benfica wel sterk met 6/6.

Met Rangers en Poznan kwamen ook de Schotse en Poolse vicekampioen in de groep van de Rouches terecht. Rangers, met coach Steven Gerrard en speler Yanis Hagi (ex-Genk), topt met 23 punten na negen speeldagen voorlopig de Schotse Premier League. In de voorrondes van de Europa League werd achtereenvolgens gewonnen van Lincoln City uit Gibraltar, het Nederlandse Willem II en de Turkse topclub Galatasaray. Vorig seizoen reikte Rangers in de Europa League tot de achtste finales.

Lech Poznan tot slot leerde de Belgische voetballiefhebber donderdag kennen op Mambour. De leider in de Jupiler Pro League, Charleroi, beet zijn tanden stuk op de stugge Polen. Ondanks een karrevracht aan kansen werd met 1-2 verloren. De Polen schakelden eerder in de Europa League het Letse Valmiera en het Cypriotische Apollon Limassol uit. Poznan begon het seizoen in eigen land matig met vijf punten na vier speeldagen.

Antwerp heeft topaffiche met Tottenham beet

Antwerp treft in haar eerste groepsfase van de Europa League in poule G Tottenham Hotspur, Ludogorets en LASK Linz. De Great Old kwam tijdens de loting in het Zwitserse Nyon als laatste uit de potten. Vooral de affiche met Premier League-club Tottenham en Rode Duivel Toby Alderweireld spreekt tot de verbeelding. Het Bulgaarse Loedogorets en het Oostenrijkse Linz vervolledigen de groep.

Tottenham verpletterde in de play-offs donderdag het Israëlische Maccabi Haifa met liefst 7-2. In de competitie openden de Spurs met 4/9.

Loedogorets pakte in Bulgarije vorig seizoen voor het negende seizoen op rij de titel. Het leidt in de nieuwe Bulgaarse competitie ook met zestien punten na zeven duels. De club sneuvelde wel al in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Deense Midtjylland. Donderdag werd in de play-offs van de Europa League met 0-2 gewonnen van het Wit-Russische Dynamo Brest. De Bulgaren namen eerder vrijdag Josué Sa over van Anderlecht. Ook Stéphane Badji (ex-Anderlecht) staat er onder contract.

LASK Linz tot slot kent de Belgische voetballiefhebber van de confrontatie tegen Club Brugge vorig seizoen in de derde voorronde van de Champions League. Blauw-zwart troefde de Oostenrijkers toen af, die wel nog een knap parcours aflegden in de Europa League en daar de achtste finales bereikten. In de eigen competitie werd LASK derde. In het nieuwe seizoen begon de club met 7/9.

