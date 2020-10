Dinsdag staan de Red Flames voor een belangrijke opdracht in Litouwen. Speelster Elena Dhont blikt vooruit.

Eén goal en twee assists in 106 minuten, dat is de balans van Elena Dhont tijdens haar twee wedstrijden met de Red Flames in de kwalificatiecampagne voor het EK 2022. De aanvalster, die KAA Gent verliet voor FC Twente afgelopen zomer, voelt zich dus goed in het tricolore shirt. 'De sfeer is goed bij de Red Flames. Als je met zo'n talentvolle groep werkt, heb je ook altijd zin om samen te komen', zegt de 22-jarige speelster.De groep van bondscoach Ives Serneels is zondag naar Marijampole gevlogen, in het zuiden van Litouwen, om er de voorlaatste wedstrijd van de EK-kwalificaties te spelen. Het is misschien een kans om de eerste plaats te heroveren op Zwitserland (dat voor een niet zo moeilijke verplaatsing naar Roemenië staat). Dhont: 'De teleurstelling was groot na de nederlaag in Zwitserland. We zijn dus erg gemotiveerd om tegen Litouwen te winnen. In Thun lieten we het de eerste helft misschien wat afweten, maar reageerden we goed in de tweede. Ik denk niet dat we hen te veel gerespecteerd hebben. Het is aan ons om beter te doen op 1 december (wanneer de terugmatch tegen Zwitserland gespeeld wordt, de laatste wedstrijd in de kwalificaties, nvdr.).''Wat we misschien nog missen, is onze echte waarde tonen in grote wedstrijden. Tonen dat we echt wel kunnen voetballen', vervolgt ze. 'Daar slagen we nog niet altijd in. We moeten bewijzen, zowel tegen Litouwen als tegen Zwitserland, dat we die volgende stap nog kunnen zetten.' Tegen Zwitserland (2-1) was Elena Dhont eind september alom aanwezig. Ze gaf ook de assist aan Tessa Wullaert voor het enige Belgische doelpunt van de wedstrijd. Door de aanwezigheid van de geblesseerde Ella Van Kerkhoven stond de van Lochristi afkomstige Dhont op het veld en scoorde ze goede punten bij de bondscoach.'Titularis worden in de nationale ploeg is natuurlijk een doel, maar ik weet niet zeker of ik het al verdien om elke keer in de basiself te staan. Ik ken bijvoorbeeld nog te veel ups en downs. Het is de bedoeling om regelmatiger te worden op het hoogste niveau. Naar Twente gaan, was een grote stap voor mij, maar daar speel ik ook niet elke week (96 minuten op 4 speeldagen, nvdr). Voor ik een basisplaats bij de Red Flames mag claimen, moet ik eerst meer speeltijd krijgen bij mijn club. Nu, ik voel me goed bij Twente en ik wacht op mijn kans. Ik ben geduldig, dus ik maak me geen zorgen over de toekomst.'Door haar transfer naar Nederland gaat de Vlaamse tegen de stroom in van internationals die terugkeren naar ons land (Wullaert, Van Kerkhoven, Heleen Jaques, Davinia Vanmechelen). 'Ik voetbal al twaalf jaar bij Gent. Ik heb er heel mooie momenten meegemaakt, maar ik wilde eens van het buitenland proeven', zegt de spits. 'In België speelden we tot afgelopen seizoen ook maar tegen vijf verschillende ploegen. Fysiek is het zwaarder in Nederland en het is ook goed voor mijn ontwikkeling, het dwingt me om mentaal sterker te zijn. Ik train er elke dag en je kan nog extra individuele sessies vragen.' Ideaal voor iemand die een plaatsje ambieert in de basiself van de Red Flames.