Eleven Sports en Telenet gaan vanaf vrijdag nauw samenwerken. Sportliefhebbers kunnen via de website van Eleven nu ook genieten van het beste van het Play Sports-aanbod. Beide sportzenders komen zo met het grootste sportstreamingsaanbod in Vlaanderen.

Eleven bezit sinds dit seizoen de rechten van de Pro League-competities (1A, 1B en de Scooore Super League). Ook La Liga, de Serie A, Bundesliga en MLS zitten bij Eleven, net als de Engelse bekercompetities FA Cup en League Cup en de tweede divisie Championship zitten bij Eleven. De sportzender zet tot slot ook in op de Amerikaanse sporten NBA, NFL en UFC.

Daar komen vanaf vrijdag, via de 'All Access + Play Sports pass', de kanalen Play Sports 1, 2 en 3 bij. Telenet bezit de voetbalrechten van de Premier League en Eredivisie. Ook de Formule 1 en het veldrijden worden er uitgezonden.

De 'All Access + Play Sports pass' is beschikbaar voor 19,99 euro per maand via www.elevensports.be. Streamen is mogelijk op één toestel tegelijkertijd en kan zowel via de browser, als via de iOS en Android app, Samsung Smart TV, Chromecast en Apple TV.

