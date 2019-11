Vrijdag maakte bondscoach Roberto Martínez zijn selectie voor Rusland (16/11) en Cyprus (19/11) bekend. Daarin is verrassend genoeg plaats voor Anderlecht-verdediger Elias Cobbaut.

Het is meer dan een grote verrassing. Bondscoach Roberto Martínez selecteerde vandaag/vrijdag Anderlecht-verdediger Elias Cobbaut voor de EK-kwalificatiematchen tegen Rusland (16/11) en Cyprus (19/11). Ook Maxime Lestienne, de grote verrassing uit de vorige selectie, is weer van de partij. De Standard-aanvaller viel vorige keer echter uit met een blessure, net zoals Brighton-speler Leandro Trossard, die er ook nu weer bij is.

Na het afzeggen van Vincent Kompany en Jan Vertonghen (beiden geblesseerd) moest Martínez schuiven in het verdedigende compartiment. Daarom komt Elias Cobbaut erbij. 'Ik heb hem bezig gezien op het EK voor beloften en vond hem daar al heel goed. Nu heeft hij bij Anderlecht ook nog verdere stappen gezet en toont hij meer volwassenheid', vertelde Martínez op de persconferentie

Verrassend genoeg is er geen plaats voor Björn Engels (Aston Villa) of Christian Kabasele (Watford). 'We hadden nu nood aan een linksvoetige verdediger en dat is een zeldzaam profiel. Björn en Christian zijn beiden rechtsvoetig. En ik wil ook nieuwe jongens uitproberen voor de komende wedstrijden', verklaarde Roberto Martínez zijn keuze.

Het is ook opvallend dat de bondscoach nieuwe namen uit de eigen competitie blijft selecteren ten nadele van jongens zoals Engels en Kabasele die het goed doen in het buitenland.

België leidt met 24 op 24 in groep A en is mits een punt in Rusland (21 punten) zeker van groepswinst. Beide landen hebben hun EK-ticket al langer op zak. Om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen, gaan de Belgen best voluit in hun laatste twee wedstrijden.