Elio Di Rupo wordt burgemeester als hij meeste stemmen haalt

Dat heeft hij aangekondigd op de lokale radiozender Sud Radio.

In Wallonië gelden voor de aanduiding van de burgemeester andere regels dan in Vlaanderen. De burgemeester wordt de kandidaat met de meeste stemmen van de grootste partij binnen de coalitie.

Di Rupo is momenteel nog burgervader in Bergen, maar staat bij de verkiezingen zondag op de laatste plaats van de PS-lijst. De eerste plaats op de lijst wordt ingenomen door Nicolas Martin.

En als hij de meeste stemmen achter zijn naam krijgt, dan zal Di Rupo opnieuw de burgemeestersjerp omgorden. 'Dat is de wet. Ik zeg niet dat ik in de arena stap om de meeste stemmen te halen, maar mocht blijken dat ik er meer haal, dan is er geen discussie en zal ik de functie opnemen', legde Di Rupo uit.

Indien de PS opnieuw de grootste partij in Bergen wordt, zal Di Rupo openstaan voor samenwerking met andere partijen.