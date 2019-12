De 22-jarige Fransman kwam naar KAA Gent om prijzen te winnen, vertelt hij aan Sport/Voetbalmagazine. Ook in de topper tegen Club Brugge van komend weekend wil de ex-middenvelder van Ol. Lyon al iets oogsten.

Net als Jonathan David (19) en Giorgi Tsjakvetadze (20) is Elisha Owusu (22) een nieuwe parel aan de kroon van KAA Gent. De nummer zes, die op het middenveld in de diamantvorm de steun krijgt van aanvoerder Vadis Odjidja en routinier Sven Kums, toont zich een tevreden prof.

'Overwinteren in de Europa League is voor ons een heel goede zaak', oordeelt de Fransman met Ghanese roots. 'Een kwalitatief hoogstaande competitie, die ervoor moet zorgen dat we onze doelstellingen in play-off 1 kunnen realiseren. En dat betekent een plaats bij de eerste drie.'

'Ik kwam naar hier om iets te winnen, ook al kon ik naar andere Belgische eersteklassers, enkele Franse staartploegen uit de Ligue 1, de betere teams uit de Ligue 2 en wat ambitieuze clubs in de Engelse tweede klasse. De makelaar van Samuel Gigot is ook mijn zaakwaarnemer. Zijn parcours werkt inspirerend: vanuit de Ligue 2 en via België naar Spartak Moskou. Hij sprak over KAA Gent als een goed gestructureerde en ambitieuze ploeg. Net wat ik zocht.'

Grenzen verleggen

Owusu blijkt als persoon heel nuchter, grotendeels ingegeven door zijn religie en opvoeding. 'Ik ben nog lang geen afgewerkt product', zegt de prof die afgelopen zomer voor 1 miljoen euro overkwam van de Franse topclub Ol. Lyon. 'Alles zal ik eraan doen om een toegevoegde waarde te zijn voor KAA Gent. Daarvoor ga ik ook wekelijks naar de kerk, meestal op zondag in Gent of Brussel.'

'Het geloof kan me vooruit stuwen en helpen in mijn ontwikkeling. Ik ben wel realistisch ingesteld: met deze spelerskern kunnen we iets neerzetten, maar dan moeten we collectief een hoger rendement halen. Bij Jess Thorup is the sky the limit. Onze coach is heel menselijk en hulpvaardig, maar hij weet sportief heel goed welke weg we moeten afleggen om succes te boeken. Voor zo iemand verleg je graag je grenzen.'