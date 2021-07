Nadat hij met het kleine Seraing naar 1A promoveerde, kondigde Emilio Ferrera aan dat hij naar Gent vertrok, waar hij met de jeugd gaat werken.

Niemand begreep waarom je Seraing verliet nadat je ermee naar 1A was gepromoveerd met een groep spelers die net hun eerste stappen in de profwereld zetten. Kun je dat op een rationale manier verklaren? Emilio Ferrera: 'De voornaamste reden is dat ik denk dat de job die ze me bij Gent hebben aangeboden, degene is die het beste bij mij past. Bovendien is het de club die in België de meeste vooruitgang heeft geboekt de voorbije tien jaar. Gent is kampioen geworden en eindigde geregeld in de top vier, er is het nieuwe stadion, een dynamiek... Het is de club met de meeste aantrekkingskracht. En dan is er dus die opdracht die perfect past bij wat ik kan. 'Van mijn broer Manu, die hier al lang is en die zich bezighoudt met de rekrutering van de U16 tot de U21, weet ik ook dat het een echte familieclub is. De mensen die hier werken en die proberen het beste van zichzelf te geven, blijven ook lang bij deze club. In Gent nemen ze geen afscheid van een medewerker na drie of vier maanden, in elk geval niet in de jeugdwerking. De slogan We are one family ondervind ik dagelijks aan den lijve. Dat is perfect, zeker omdat ik op zoek was naar stabiliteit.' 2. Wil dat zeggen dat je je ambities als T1 hebt opgeborgen? Ferrera: 'Op dit ogenblik zie ik me niks anders doen dan datgene waar ik nu bij Gent aan begonnen ben. Op lange termijn kan ik daar niks over zeggen. Hoewel ik al lange tijd actief ben in het wereldje, ben ik nog maar 54 en is het ook niet zo dat ik mijn buik vol heb van het hoofdtrainerschap. De voorbije jaren heb ik me geamuseerd overal waar ik gewerkt heb. Ik blijf trouwens T1, namelijk T1 van de beloften van Gent. Ik heb geen behoefte aan wedstrijden in volle stadions en veel mediabelangstelling.' 3. Als je één ding moet onthouden van het seizoen met Seraing, wat zou dat dan zijn? Ferrera: 'De twee barragewedstrijden tegen Waasland-Beveren. Dat was de kroon op het werk, op het hele seizoen. De spelers hebben aan iedereen laten zien dat ze de capaciteiten hebben om te promoveren naar 1A en dat ze te veel tijd verloren hebben in de lagere afdelingen. Alles zit vervat in die twee matchen, ze weerspiegelen ons hele traject. Maar ik begrijp wel dat onze promotie een verrassing was, want geen enkele speler had echt ervaring bij de profs.' 4. Nu je het vanop een afstand kunt bekijken: welk parcours kan deze ploeg dit jaar rijden? Ferrera: 'Het zal niet zo gemakkelijk zijn om nog te verrassen zoals wij gedaan hebben. Werken bij Seraing is niet eenvoudig op het vlak van infrastructuur - en dat is nog een understatement. We zijn erin geslaagd om die ongemakken te vergeten omdat we veel wedstrijden wonnen. We zaten nooit in een negatieve spiraal en dus was de sfeer ook nooit slecht. Maar als er nu een aantal nederlagen op elkaar volgen, zal het nog af te wachten zijn of de spelers genoeg gewapend zijn om daarmee om te gaan. We zullen het ook nog moeten zien hoe ze gaan reageren in wedstrijden met veel publiek, iets wat ze nog nooit meegemaakt hebben. Er zijn uitwedstrijden in vijandige stadions. Dat kan een heel verschillend effect hebben op de ene persoon tegen de andere. Het kan ervoor zorgen dat je jezelf overtreft maar het kan je ook verlammen.' 5. Hoe ziet jouw werk bij Gent er eigenlijk uit? Ferrera: 'Ik moet een complete politiek opstellen voor de jeugdopleiding van de U16 tot de U21. Ik moet erover waken dat we voldoende sterke kernen hebben en ook een trainingsmethode en een spelwijze toepassen die gelijk is voor alle ploegen. Samengevat zou je kunnen zeggen dat ik aan het hoofd sta van alles wat het voetbal bij Gent betreft vanaf de U16. '