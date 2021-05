Emilio Ferrera stopt als trainer van promovendus Seraing en gaat bij de jeugdopleiding AA Gent aan de slag. Hij laat dus de kans liggen om opnieuw hoofdcoach te zijn bij een club in 1A.

Emilio Ferrera zal in de Ghelamco Arena de jeugdwerking voor zijn rekening nemen en kijk reikhalzend uit naar de nieuwe uitdaging. Nochtans promoveerde Ferrera als hoofdcoach met FC Seraing naar 's lands hoogste klasse. Een verlengd verblijf in het Luikse liet hij echter schieten voor wat hem te wachten staat met AA Gent.

'Ik ben echt gecharmeerd om in het verhaal dat Gent te bieden heeft in te stappen. Voor mij was dit een evidente beslissing. Ik had al jaren zin om deze functie te bekleden maar er was nooit een echt concreet voorstel. Nu wel. Ik neem deze mogelijkheid met veel goesting aan', stelde Emilio Ferrera.

Ferrera was net gepromoveerd met Seraing en kon dus opnieuw hoofdcoach zijn bij een club in 1A. 'Soms moet je moeilijke keuzes maken en vertrekken op het juiste moment. Dat deed ik na een promotie en Gent kwam met dit mooie project waarin ik me perfect kon vinden. Ik hou niet zo van de media-aandacht, volle stadions en noem maar op. Ik wil liever werken in de luwte. Dit alles komt als een geschenk. Ik kan trainer zijn, maar ook kan ik mijn academie verderzetten en zal ik instaan bij de begeleiding van jonge spelers die het kunnen maken tot topvoetballers', gaf Ferrera mee.

Emilio vindt bij AA Gent ook zijn broer Manu Ferrera terug. 'Ik werkte nog nooit samen met hem. Ikzelf sta graag op het veld en hou ervan nieuwe trainingsmethodes uit te werken. Manu is meer de man met de helikoptervisie over het voetbal. Wij zullen zo elkaar aanvullen. Efficiëntie brengen voor de club is belangrijk. Met Hein Vanhaezebrouck heb ik wel een tijdje samengewerkt. Bij Anderlecht lukte dat perfect, waarom zou dat dan hier niet gaan?

'In Gent heb je alles. De omkadering is tof, er is alles voorhanden om goed werk af te leveren. De club beschikt over een schitterend trainingscomplex en een fantastisch mooi stadion. Ik ben als het ware in Disneyland terecht gekomen', lachte Emilio Ferrera.

