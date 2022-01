Standard Luik heeft woensdagavond zijn eerste zege van dit jaar geboekt. Na twee draws in de toppers tegen RSC Anderlecht en Club Brugge was het deze keer raak op bezoek in het naburige Eupen, op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League: 0-2.

Renaud Emond scoorde op slag van rusten de openingstreffer. Voor de verloren zoon van de Rouches, die deze mercato werd teruggehaald uit Nantes, was het al de tweede treffer in drie duels. Afgelopen zondag trof de spits ook raak tegen Club. In de slotfase stelde invaller Denis Dragus de zege veilig, de eerste in anderhalve maand.

Standard blijft zo ongeslagen in 2022 en schuift met 28 punten op naar veiligere oorden in het klassement. De Rouches staan intussen op een met STVV gedeelde elfde plaats in het klassement, met twee punten meer dan nummer dertien Eupen. De sympathieke ploeg uit de Oostkantons kan nu al zes wedstrijden op rij niet meer winnen. De laatste zege dateert van 11 december tegen Beerschot. Eupen sprokkelde bijna al zijn punten in het uitstekende competitiebegin.

Zulte Waregem en Oud-Heverlee Leuven

Aan de Gaverbeek leverde het duel tussen Zulte Waregem en Oud-Heverlee Leuven geen winnaar op. De bezoekers kwamen na een halfuur op voorsprong via Sory Kaba, voormalig Rode Duivel Jelle Vossen maakte met de rust in zicht gelijk. Verder kwamen beide teams niet meer. Essevee blijft met 24 punten onderin het klassement hangen, op een met Oostende gedeelde 15e plaats. OHL doet met 27 punten en een 13e plaats niet veel beter.

Woensdagavond staan er nog twee duels op het programma, met om te beginnen de degradatietopper tussen Seraing en Beerschot, respectievelijk de voorlaatste en laatste in de stand. Vooral Seraing komt in steeds viezere papieren te zitten. Terwijl Beerschot stilaan punten begint te sprokkelen, laten de Luikenaars zeven competitienederlagen op rij optekenen. Hun laatste zege dateert van eind november tegen STVV.

Met slechts twee punten minder dan Antwerp en Club Brugge heeft Anderlecht de voorbije weken op kousenvoeten aansluiting gevonden helemaal bovenin. Met Cercle komt echter de ploeg in vorm naar het Astridpark afgezakt. Van hun laatste acht competitieduels wonnen de Bruggelingen er liefst zeven, waardoor ze na een desastreuze competitiestart in de middenmoot zijn aanbeland. Donderdagavond volgt er nog de topper tussen leider Union en Club Brugge.

