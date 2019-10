Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Volgende dinsdag speelt Cercle Brugge tegen Excel. Mouscron. Het is een confrontatie tussen twee Duitse trainers: Bernd Storck en Bernd Hollerbach. Ook al waaiden er weinig Duitse trainers onze competitie binnen, zo'n botsing is niet nieuw. Het gebeurde voor het eerst op 11 maart 1976 toen RC Mechelen tegen FC Beringen uitkwam. Bij RC Mechelen, dat seizoen naar eerste klasse gepromoveerd, was Ernst Künnecke de trainer, hij zou in België een fraai parcours afleggen....