Brian Eastick is de nieuwe coach van Lommel. Dat deelde de club uit 1B woensdag mee. De 70-jarige Engelsman komt over van de City Football Group, 'waar hij als consultant alle wedstrijden van Lommel heeft gevolgd'.

Bij Manchester City was Eastick assistent-trainer van het vrouwenelftal. Eerder werkte hij voor Chelsea, Queens Park Rangers, Brighton, Aston Villa, Chartlon, Birmingham, Coventry, Sheffield, Newcastle en Al Jazira en was hij trainer bij de Engelse en Ierse jeugdelftallen (U18, U19 en U20) en assistent bij Noord-Ierland. Lommel zal hij tot het einde van het seizoen leiden

'Door lange tijd op het hoogste niveau te werken, brengt Eastick een pak ervaring me zich mee', zegt Performance Director James McCarron. 'Zijn manier van communiceren en contact maken met de spelers zal van onschatbare waarde zijn voor ons coachingteam.'

In Lommel volgt Eastick de Braziliaan Luiz Felipe Ferreira op. Diens contract werd op 7 februari in onderling overleg ontbonden. Ferreira nam half januari over als interimcoach, na het vertrek van de Nederlander Peter van der Veen.

Met 19 punten uit twintig wedstrijden is Lommel zevende en voorlaatste in 1B. Het laat alleen Virton (14 ptn) achter zich.

