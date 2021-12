Dat blijkt uit een bevraging van onze lezers rond Operatie Propere Handen. 87 procent vindt de verklaringen van Dejan Veljkovic ook geloofwaardig.

De afgelopen dagen liep er een mini-enquête op de website van Sport/Voetbalmagazine, waarin de redactie peilde naar wat Operatie Propere Handen en de Panoreportage met Dejan Veljkovic bij onze lezers teweegbracht.

Een en ander laat de mensen niet onberoerd, want 61 procent geeft aan Operatie Propere Handen op de voet te volgen, 38 procent volgt het een beetje. Slechts 1 procent is er totaal niet mee bezig.

Meer dan de helft (51 procent) van de respondenten is geschrokken van de verhalen die naar buiten gekomen zijn sinds Propere Handen losbarstte op 10 oktober 2018. Dertig procent zegt 'een beetje' geschrokken te zijn, 21 procent 'heel erg'. 49 procent is niet van zijn sokken geblazen, 17 procent zegt zelfs 'helemaal niet geschrokken' te zijn.

Geloofwaardigheid Veljkovic

Uit de enquête komt ook naar voor dat de verklaringen van Dejan Veljkovic voor de respondenten best geloofwaardig zijn. Negentien procent gelooft zelfs alles wat hij zegt. Nog eens 68 procent vindt hem geloofwaardig, maar neemt bepaalde zaken toch met een korrel zout.

De overige dertien procent vindt de spijtoptant 'niet te vertrouwen'.

Met de uitspraak van Veljkovic dat ons voetbal 'door en door rot is', is 57 procent het eens. Slechts 7 procent gaat er niet mee akkoord. 36 procent is wat gematigder en zegt dat de ex-makelaar slechts 'gedeeltelijk' gelijk heeft.

Verrassend is wel dat maar liefst 75 procent denkt dat er nu nog steeds af en toe matchen gefikst worden. Vijftien procent is zelfs van mening dat dat op grote schaal gebeurt.

Schade bij supporters

Meer dan de helft (55 procent) van de mensen die de enquête ingevuld hebben, laten zich echter niet ontmoedigen en blijven supporter van hun club. Bij 31 procent is er toch wat schade aangericht: 23 procent zegt het plezier kwijt te zijn en 8 procent is zelfs compleet gedegouteerd.

De afgelopen dagen liep er een mini-enquête op de website van Sport/Voetbalmagazine, waarin de redactie peilde naar wat Operatie Propere Handen en de Panoreportage met Dejan Veljkovic bij onze lezers teweegbracht.Een en ander laat de mensen niet onberoerd, want 61 procent geeft aan Operatie Propere Handen op de voet te volgen, 38 procent volgt het een beetje. Slechts 1 procent is er totaal niet mee bezig.Meer dan de helft (51 procent) van de respondenten is geschrokken van de verhalen die naar buiten gekomen zijn sinds Propere Handen losbarstte op 10 oktober 2018. Dertig procent zegt 'een beetje' geschrokken te zijn, 21 procent 'heel erg'. 49 procent is niet van zijn sokken geblazen, 17 procent zegt zelfs 'helemaal niet geschrokken' te zijn.Uit de enquête komt ook naar voor dat de verklaringen van Dejan Veljkovic voor de respondenten best geloofwaardig zijn. Negentien procent gelooft zelfs alles wat hij zegt. Nog eens 68 procent vindt hem geloofwaardig, maar neemt bepaalde zaken toch met een korrel zout.De overige dertien procent vindt de spijtoptant 'niet te vertrouwen'.Met de uitspraak van Veljkovic dat ons voetbal 'door en door rot is', is 57 procent het eens. Slechts 7 procent gaat er niet mee akkoord. 36 procent is wat gematigder en zegt dat de ex-makelaar slechts 'gedeeltelijk' gelijk heeft.Verrassend is wel dat maar liefst 75 procent denkt dat er nu nog steeds af en toe matchen gefikst worden. Vijftien procent is zelfs van mening dat dat op grote schaal gebeurt.Meer dan de helft (55 procent) van de mensen die de enquête ingevuld hebben, laten zich echter niet ontmoedigen en blijven supporter van hun club. Bij 31 procent is er toch wat schade aangericht: 23 procent zegt het plezier kwijt te zijn en 8 procent is zelfs compleet gedegouteerd.