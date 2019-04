Entertainer, mastermind of parvenu: wie is Marc Coucke écht?

KV Oostende had begin dit jaar plots nood aan een nieuwe kapitaalkrachtiger voorzitter om zijn erfenis te verwerken, terwijl sommigen in Anderlecht dezer dagen zijn bloed kunnen drinken. Waarom lijkt Marc Coucke alleen maar brokken te maken op zijn voetbalparcours?

Het is al langer geweten: achter de schermen is Marc Coucke niet altijd de vrolijke Frans die hij ervoor is. In Oostende roept 'Het is weer Couckenbak', de Vlaamse schlager die hij er geregeld ten gehore bracht, op de werkvloer heel andere associaties op dan op de dansvloer. Namelijk die van een baas die slecht gezind en bot is, kwaad wordt om futiliteiten soms. Ook dat is wie hij is: zichzelf.

...