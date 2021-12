Enzo Sifo (55) stapt naar de arbeidsrechtbank van Mouscron. Hij eist dat Excel Moeskroen zijn achterstallig loon en zijn vergoeding voor het beëindigen van zijn contract uitbetaalt. Dat maakte zijn advocaat Louis Derwa vrijdag bekend.

Scifo werd medio oktober ontslagen bij Excel Mouscron, op dat moment de rode lantaarn in de 1B Pro League. Hij stond sinds het begin van het seizoen aan het roer bij de Henegouwers.

Eind november legde de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) Mouscron een voorlopig transferverbod op. Bij een tussentijdse controle van de rekeningen werd vastgesteld dat de club in oktober de spelers en trainers niet had betaald.

De zaak komt op 17 december voor in de arbeidsrechtbank van Moeskroen.

