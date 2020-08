In Vlaanderen voetballen de amateurs dit weekend niet, in Wallonië nog wel. Soms ligt er maar een paar kilometer tussen lege en volle velden.

Afgelopen dinsdag ging Voetbal Vlaanderen over tot een verbod op voetbalwedstrijden tot dinsdag 25 augustus. Een gevolg van het verbod op wedstrijden in de provincie Antwerpen, waardoor alvast de wedstrijden in de eerste vijf rondes van de Beker van België die komend weekend zouden beginnen niet konden doorgaan.

De Waalse tegenhanger ACFF (Association des clubs francophones de football) voert voorlopig nog geen beperkingen in. Men volgt wat de Nationale Veiligheidsraad dienaangaande beslist. Zo wordt er dit weekend bijvoorbeeld wel gespeeld op het veld van de Henegouwse fusieclub Entente Acren Lessines die in D2 van de Franstalige amateurs uitkomt. Zij spelen zondag tegen de eersteprovincialer Bièvenes, de ploeg uit de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Bever die aangesloten is bij de Franstalige liga en uitkomt in de Henegouwse reeks.

5 kilometer, een wereld van verschil

Alles gaat voorlopig gewoon door, bevestigt gerechtigd correspondent Claude Buydens. Zowel trainingen als wedstrijden: 'Met maximum 200 toeschouwers, het dragen van maskers en het houden van de nodige afstand. Maar enkel tegen ploegen aangesloten bij de Franstalige vleugel. We hadden matchen voorzien tegen Ronse en Menen, maar die lieten weten dat ze de komende weken nergens mogen aantreden. Dus moeten we nu op zoek naar andere teams uit het Franstalige landsgedeelte.' De burgemeester van Deux Acren liet de club weten dat er voorlopig geen speelverbod wordt afgekondigd, maar de situatie wordt van week tot week bekeken.

Nog geen vijf kilometer verder wordt dit weekend niet gevoetbald. Bij de Oost-Vlaamse tweedeprovincialer KSV Geraardsbergen gaat de wedstrijd in de eerste ronde van de Hofman Cup, de beker van Oost-Vlaanderen, tegen FC Mere niet door, evenmin als de twee voor komende week geplande oefenmatchen. Vorig weekend speelde de ploeg nog vriendschappelijk tegen derdeprovincialer RU Auderghem uit de Brusselse gemeente Oudergem.

Dat liep goed, zegt KSV-trainer Kevin Waegemans. 'Bij iedereen die de accommodatie betrad, spelers, scheidsrechters, vrijwilligers en toeschouwers, werd de temperatuur gemeten en er was iemand met een laptop om van iedereen naam en telefoonnummer op te slaan. Iedereen droeg een mondmasker, behalve op het veld. In de kantine waren er looplijnen en een scherm van plexiglas aan de toog.' Er was publiek toegelaten. Niet dat men mensen de toegang moest weigeren wegens vol: 'Wij halen ook in normale tijden zelden 200 toeschouwers. Nu waren er zo'n 50, zelfs iets meer bezoekers dan van ons.'

Nood aan duidelijke regels

Toch besliste de club afgelopen week alle activiteiten voor het eerste elftal stop te zetten tot minstens 10 augustus. Bij de jeugd gaat enkel nog een jeugdstage met trainingen voor spelers tot twaalf jaar door, al had Voetbal Vlaanderen aangegeven dat de trainingen in principe mogen tot en met de U15: 'Maar voor virologen is iedereen die ouder is dan twaalf volwassen: dan willen wij niet het risico nemen dat een veertienjarig spelertje zijn ouders of grootouders besmet. Bovendien besliste de Geraardsbergse burgemeester deze week dat er géén wedstrijden mogen plaatsvinden tot begin september. Dat was de aanleiding om hier de meeste activiteiten te schrappen, ook de trainingen.'

Bij Geraardsbergen gaat men op 10 augustus opnieuw samenzitten en de situatie wekelijks evalueren. Dat overal verschillende regels gelden, is een probleem, vindt Kevin Waegemans: 'Het zou beter zijn mocht de nationale overheid beslissen voor iedereen. Dat zou duidelijk zijn. Soms ben je beter met een slecht vooruitzicht dan met helemaal geen vooruitzicht, zoals nu.'

De vraag is nu: 'Hoeveel clubs gaan dit overleven? Met clubs die slecht geleid werden, heb ik geen medelijden, maar er gaan nu ook veel clubs verdwijnen die wél goed bezig zijn. Omdat wij moeilijke tijden hebben doorgemaakt, hadden we een klein spaarpotje waardoor wij het nu net zullen redden, maar ook wij hebben onkosten: de energiekosten van onze installaties die ons eigendom zijn blijven lopen, terwijl we nul inkomsten hebben.'

Afgelopen dinsdag ging Voetbal Vlaanderen over tot een verbod op voetbalwedstrijden tot dinsdag 25 augustus. Een gevolg van het verbod op wedstrijden in de provincie Antwerpen, waardoor alvast de wedstrijden in de eerste vijf rondes van de Beker van België die komend weekend zouden beginnen niet konden doorgaan.De Waalse tegenhanger ACFF (Association des clubs francophones de football) voert voorlopig nog geen beperkingen in. Men volgt wat de Nationale Veiligheidsraad dienaangaande beslist. Zo wordt er dit weekend bijvoorbeeld wel gespeeld op het veld van de Henegouwse fusieclub Entente Acren Lessines die in D2 van de Franstalige amateurs uitkomt. Zij spelen zondag tegen de eersteprovincialer Bièvenes, de ploeg uit de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente Bever die aangesloten is bij de Franstalige liga en uitkomt in de Henegouwse reeks.Alles gaat voorlopig gewoon door, bevestigt gerechtigd correspondent Claude Buydens. Zowel trainingen als wedstrijden: 'Met maximum 200 toeschouwers, het dragen van maskers en het houden van de nodige afstand. Maar enkel tegen ploegen aangesloten bij de Franstalige vleugel. We hadden matchen voorzien tegen Ronse en Menen, maar die lieten weten dat ze de komende weken nergens mogen aantreden. Dus moeten we nu op zoek naar andere teams uit het Franstalige landsgedeelte.' De burgemeester van Deux Acren liet de club weten dat er voorlopig geen speelverbod wordt afgekondigd, maar de situatie wordt van week tot week bekeken.Nog geen vijf kilometer verder wordt dit weekend niet gevoetbald. Bij de Oost-Vlaamse tweedeprovincialer KSV Geraardsbergen gaat de wedstrijd in de eerste ronde van de Hofman Cup, de beker van Oost-Vlaanderen, tegen FC Mere niet door, evenmin als de twee voor komende week geplande oefenmatchen. Vorig weekend speelde de ploeg nog vriendschappelijk tegen derdeprovincialer RU Auderghem uit de Brusselse gemeente Oudergem. Dat liep goed, zegt KSV-trainer Kevin Waegemans. 'Bij iedereen die de accommodatie betrad, spelers, scheidsrechters, vrijwilligers en toeschouwers, werd de temperatuur gemeten en er was iemand met een laptop om van iedereen naam en telefoonnummer op te slaan. Iedereen droeg een mondmasker, behalve op het veld. In de kantine waren er looplijnen en een scherm van plexiglas aan de toog.' Er was publiek toegelaten. Niet dat men mensen de toegang moest weigeren wegens vol: 'Wij halen ook in normale tijden zelden 200 toeschouwers. Nu waren er zo'n 50, zelfs iets meer bezoekers dan van ons.'Toch besliste de club afgelopen week alle activiteiten voor het eerste elftal stop te zetten tot minstens 10 augustus. Bij de jeugd gaat enkel nog een jeugdstage met trainingen voor spelers tot twaalf jaar door, al had Voetbal Vlaanderen aangegeven dat de trainingen in principe mogen tot en met de U15: 'Maar voor virologen is iedereen die ouder is dan twaalf volwassen: dan willen wij niet het risico nemen dat een veertienjarig spelertje zijn ouders of grootouders besmet. Bovendien besliste de Geraardsbergse burgemeester deze week dat er géén wedstrijden mogen plaatsvinden tot begin september. Dat was de aanleiding om hier de meeste activiteiten te schrappen, ook de trainingen.'Bij Geraardsbergen gaat men op 10 augustus opnieuw samenzitten en de situatie wekelijks evalueren. Dat overal verschillende regels gelden, is een probleem, vindt Kevin Waegemans: 'Het zou beter zijn mocht de nationale overheid beslissen voor iedereen. Dat zou duidelijk zijn. Soms ben je beter met een slecht vooruitzicht dan met helemaal geen vooruitzicht, zoals nu.'De vraag is nu: 'Hoeveel clubs gaan dit overleven? Met clubs die slecht geleid werden, heb ik geen medelijden, maar er gaan nu ook veel clubs verdwijnen die wél goed bezig zijn. Omdat wij moeilijke tijden hebben doorgemaakt, hadden we een klein spaarpotje waardoor wij het nu net zullen redden, maar ook wij hebben onkosten: de energiekosten van onze installaties die ons eigendom zijn blijven lopen, terwijl we nul inkomsten hebben.'