Jacques Sys, hoofdredacteur bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit van het weekend met Anderlecht, Club Brugge en het enthousiasme bij Antwerp.

Anderlecht gaf een beschamende verrichting weg op Cercle Brugge en kreeg pas na een uur een eerste kans.

Jacques Sys: 'Het is verbazend dat ze al van in het begin zoveel moeite hadden met de hoge druk van Cercle. Terwijl je intussen toch hoort te weten hoe Dominik Thalhammer zijn ploeg laat voetballen. Qua niveau is er niets veranderd bij Anderlecht, ook vorig seizoen waren er dat soort slappe wedstrijden. Felice Mazzu heeft nog een hoop werk. Het viel op hoe zenuwachtig hij tijdens de wedstrijd was en quasi na iedere beslissing van de arbiter in discussie ging met de vierde man.

'Opvallend is de uitspraak van Benito Raman achteraf. Hij zei dat de spelers hun taken niet hebben uitgevoerd. Dat is kennelijk iets wat toch in die club zit, want hoe vaak hebben andere trainers dat na een nederlaag al niet gezegd? Frank Vercauteren gebruikte het destijds altijd als excuus, al tijdens zijn eerste ambtsperiode. En dat is intussen al vijftien jaar geleden.'

Ook Club Brugge deed het in Eupen niet beter.

Sys: 'En ook hier herhaalt de geschiedenis zich: ook in het verleden zijn er vaker wedstrijden geweest waarin de ingesteldheid ontbrak. Michel Preud'homme kon zich daar destijds enorm over opwinden, Ivan Leko ook en ook Philippe Clement moest dat gebrek aan mentaliteit soms vaststellen. Dat past niet bij de ziel van Club Brugge, maar het heeft kennelijk te maken met een bepaalde evolutie: spelers kunnen zich kennelijk niet voor elke wedstrijd opladen. Zelfs niet bij Club Brugge.

'Carl Hoefkens zei na de wedstrijd op de vraag of hij iets positiefs zag, dat de spelers beseften dat het niet goed was. Tja, als je je daaraan al moet optrekken, waar ben je dan mee bezig? Ik denk niet dat Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe met zo'n prestatie kunnen lachen. Club moet zich vrijdag tegen Zulte Waregem dringend herpakken. Vooral de defensieve problemen moeten worden aangepakt. Die waren er vorige week ook al tegen KRC Genk. En eerder voor de supercup tegen KAA Gent. Veel van die mankementen worden telkens weer gecamoufleerd door Simon Mignolet. Want dat blijft de realiteit: zonder Mignolet zou Club vorig seizoen nooit kampioen zijn geworden.'

Wat viel er verder vooral op tijdens de tweede speeldag?

Sys: 'Het goeie spel van Racing Genk, dat zag je de week daarvoor al op Club Brugge. Ze gaan ook zonder Ito op hun elan door. Wouter Vrancken zegt verbaasd te zijn dat de spelers zijn ideeën zo snel oppikken, dat klinkt niet erg flatterend voor zijn voorganger Bernd Storck, die nu bij Eupen nog maar eens bewijst dat hij een ploeg kan neerzetten. Het is allemaal heel relatief. Opvallend is ook het enthousiasme bij Antwerp, dat nu zes op zes telt en volgend weekend speelt tegen een andere ploeg met het maximum van de punten, OH Leuven. Een heuse topper.

'En verder is er met achttien doelpunten relatief weinig gescoord. En van die achttien goals werden er vijftien aangetekend door buitenlanders.'

