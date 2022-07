Vorig jaar nog topscorer en nu meteen aan het kanon: Erdon Daci (24) miste zijn start niet. De Noord-Macedoniër brak de ban in het Kuipke en bewees klaar te zijn voor het hoogste niveau.

Coach Jonas De Roeck kan tevreden terugblikken op het openingsweekend. Zijn goalgetter wist meteen te scoren en bezorgde zijn ploeg zo de winst tegen Cercle Brugge, dat een groot deel van de wedstrijd met tien moest spelen.

Daci kreeg de voorkeur op de andere spits Foster en toonde meteen waarom. Met een doelpunt in twee tijden bevrijdde hij Westerlo na een moeilijke openingsfase. Hebben de Kemphanen een nieuw goudhaantje in hun rangen?

Op hln.be reageerde Daci alvast opgetogen na zijn doelpunt: "Ik ben héél blij dat ik mijn team aan een belangrijke overwinning geholpen heb en dat ik mijn eerste goaltje in de Jupiler Pro League heb meegepikt. Dat geeft alleen maar extra motivatie om op de ingeslagen weg voort te gaan."

Ontbolsterd in 1B

Toen hij vorig jaar overkwam van het Turkse Konyaspor bleek al snel dat Daci een goede aankoop was. In de eerste seizoenshelft maakte hij acht doelpunten en werd hij al snel basisspeler. Toen viel de machine een beetje stil, waardoor er maar twee goals bijkwamen. Toch genoeg om zich tot topschutter van Westerlo te kronen, waardoor hij een belangrijk aandeel had in de titel.

Een blik op zijn goals in 1B toont meteen wat zijn sterktes zijn: in de zestien een killer, die vanuit elke hoek kan scoren. Door zijn gevoel voor positionering loopt hij zich vaak vrij om dan klinisch af te werken, zowel met de voet als met het hoofd. Een type dat doet denken aan Batshuayi. Als de spits die kwaliteiten kan tonen in de komende matchen, zal de promovendus het veel teams moeilijk maken.

Een nieuwe Jaime Ruiz?

Het is ondertussen al bijna vijftien jaar geleden dat er nog een topschutter rondliep op het Kiel. In 2009 maakte Jaime Alfonso Ruiz onder Jan Ceulemans zeventien doelpunten, wat hem de Gouden Stier bezorgde. Bij de Kemphanen zouden ze het graag zien gebeuren. Nu de kersverse eersteklasser een nieuw elan heeft dankzij buitenlandse investeringen, wil het hoog eindigen in de rangschikking en dan kan een scorende spits zeker van pas komen.

door Siemen Caveye

