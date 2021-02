Anderlecht heeft zondagnamiddag de topaffiche van speeldag 28 in de hoogste voetbalklasse op het veld van Standard met 1-3 gewonnen. Paars-wit toonde zich in een spektakelarme wedstrijd erg efficiënt.

Met Standard en Anderlecht stonden de nummers tien en zes uit het klassement tegenover elkaar. Beide teams mikken voluit op play-off 1 en konden zich in deze Clasico dus eigenlijk geen nieuw puntenverlies veroorloven. De fans van de Rouches zetten bovendien extra druk door voor de wedstrijd (tegen de coronaregels in) met honderden samen te troepen aan Sclessin om de spelersbus te verwelkomen.

Een gele kaart voor Kemar Lawrence zette meteen de toon voor een potig begin met veel strijd en inzet maar amper doelgevaar. De openingsgoal van Francis Amuzu halfweg de eerste periode kwam dan ook uit de lucht gevallen. De 21-jarige winger van Anderlecht strafte een misverstand in de Luikse verdediging af en scoorde zijn tweede van het seizoen vanuit een scherpe hoek. Standard ging op zoek naar de gelijkmaker maar moest na een kansarme eerste helft met een achterstand de rust in.

Na de pauze bleef het armoe troef in aanvallend opzicht. Standard-coach Leye trachtte de bakens te verzetten met enkele verse krachten maar het was Anderlecht dat aan bijna 100 procent bleef afwerken. In de 72e minuut haalde Lawrence plots uit met links en de Jamaicaanse verdediger zag zijn schot achter Bodart in doel verdwijnen.

Standard leek een vogel voor de kat maar Selim Amallah maakte het opnieuw spannend. Met een knappe trap zorgde de Luikse middenvelder tien minuten voor affluiten voor de aansluitingstreffer. In een prangende slotfase kwamen beide ploegen nog dichtbij een goal maar de Brusselse zege bleef op het bord. Invaller Mohammed Dauda maakte er in de slotseconden op de counter nog 1-3 van.

In het klassement wipt Anderlecht (45 punten) over Zulte Waregem naar de vijfde plaats. Standard (40 ptn) blijft hangen in de brede middenmoot.

Met Standard en Anderlecht stonden de nummers tien en zes uit het klassement tegenover elkaar. Beide teams mikken voluit op play-off 1 en konden zich in deze Clasico dus eigenlijk geen nieuw puntenverlies veroorloven. De fans van de Rouches zetten bovendien extra druk door voor de wedstrijd (tegen de coronaregels in) met honderden samen te troepen aan Sclessin om de spelersbus te verwelkomen. Een gele kaart voor Kemar Lawrence zette meteen de toon voor een potig begin met veel strijd en inzet maar amper doelgevaar. De openingsgoal van Francis Amuzu halfweg de eerste periode kwam dan ook uit de lucht gevallen. De 21-jarige winger van Anderlecht strafte een misverstand in de Luikse verdediging af en scoorde zijn tweede van het seizoen vanuit een scherpe hoek. Standard ging op zoek naar de gelijkmaker maar moest na een kansarme eerste helft met een achterstand de rust in. Na de pauze bleef het armoe troef in aanvallend opzicht. Standard-coach Leye trachtte de bakens te verzetten met enkele verse krachten maar het was Anderlecht dat aan bijna 100 procent bleef afwerken. In de 72e minuut haalde Lawrence plots uit met links en de Jamaicaanse verdediger zag zijn schot achter Bodart in doel verdwijnen. Standard leek een vogel voor de kat maar Selim Amallah maakte het opnieuw spannend. Met een knappe trap zorgde de Luikse middenvelder tien minuten voor affluiten voor de aansluitingstreffer. In een prangende slotfase kwamen beide ploegen nog dichtbij een goal maar de Brusselse zege bleef op het bord. Invaller Mohammed Dauda maakte er in de slotseconden op de counter nog 1-3 van. In het klassement wipt Anderlecht (45 punten) over Zulte Waregem naar de vijfde plaats. Standard (40 ptn) blijft hangen in de brede middenmoot.