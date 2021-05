Hoofdredacteur Jacques Sys overloopt het voetbalweekend met speciale aandacht voor Club Brugge, KRC Genk en KV Mechelen.

Club Brugge pakte tegen Antwerp eindelijk zijn eerste zege in de Champions play-offs

Club Brugge pakte tegen Antwerp eindelijk zijn eerste zege in de Champions play-offsJacques Sys: 'Veel overschot hadden ze niet, al was het toch beter dan in de wedstrijd van vorige week donderdag op Antwerp. Die was zo slecht dat het pijn deed aan de ogen. Maar ook zondag zag je weinig ideeën, weinig dreiging, weinig tempo. Vincent Mannaert die de ploeg kwam toespreken in de kleedkamer, Philippe Clement die Hans Vanaken weer op de bank zette en daarvoor zondag veel kritiek kreeg, veel hielp het eigenlijk niet.'De uitbundige manier waarop er bij Club Brugge op de zege tegen Antwerp werd gereageerd, was opmerkelijk. Het toonde dat de hele club echt in de wurggreep van de stress zat. Ook al doen ze hun best om dat naar buiten niet te laten blijken. De titel zal een enorme opluchting zijn. Een punt donderdag op Anderlecht volstaat. Maar evident is dat natuurlijk niet. Anderlecht toont in deze eindfase van de competitie hoeveel potentieel er in de ploeg zit. Alleen: de wisselvalligheid krijg je er niet uit. Dat zag je weer in die dubbele confrontatie met KRC Genk. Als de wedstrijd tussen Club Brugge en KRC Genk zondag beslissend wordt, dan wil ik het toch nog eens zien.'KRC Genk is de beste ploeg in deze Champions play-offs.Sys: 'Zonder enige twijfel. En ze voetballen altijd naar voren. John van den Brom heeft op beslissende momenten de juiste keuzes gemaakt. Door Maarten Vandevoordt op een gegeven moment in de ploeg te brengen bijvoorbeeld. Dat is een elfde veldspeler. Opmerkelijk hoe ze in Genk topdoelmannen blijven produceren. Een voorhoede als Ito, Onuachu en Bonganda staat in België op eenzame hoogte.'Maar toch zou, met alles respect, een titel van KRC Genk onrechtvaardig zijn. Ze begonnen met 20 punten achterstand aan de play-offs. Als je dan door de halvering van de punten toch nog kampioen zou worden, ga dat maar eens uitleggen in het buitenland.'KV Mechelen kan na zo'n seizoen toch nog een Europees ticket pakken. Ook dat is het gevolg van de competitieformule.Sys: 'Inderdaad. Ik vind het wel knap dat KV Mechelen nooit zijn filosofie heeft verloochend. Ze zijn altijd aanvallend blijven voetballen. En Wouter Vrancken leek in de periode dat ze in het degradatiemoeras terechtkwamen op geen enkel moment ter discussie te staan. Zo moet het eigenlijk: dat je je visie niet weggooit op het altaar van het resultaat.'Met heel duidelijke lijnen heeft KV Mechelen vroeger ook vergulde bladzijden in zijn geschiedenis geschreven. Sindsdien is er veel gebeurd. Zeker naast het veld. Maar voor een koers van sportieve continuïteit heeft Vrancken wel gezorgd sinds hij drie jaar geleden bij KV Mechelen arriveerde.'