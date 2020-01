Eric Gerets is dol op Mehdi Carcela, maar hij denkt tegelijkertijd ook dat geen enkele coach hem nog zal kunnen veranderen, zegt hij in een gesprek met dit blad.

Onder Ricardo Sá Pinto was Mehdi Carcela top, vorig seizoen was een en al middelmaat en dit seizoen loopt het niet lekker voor hem. Wat is het probleem?

Eric Gerets: 'Niemand zal er ooit in slagen om hem te veranderen. Niet Preud'homme, niet Gerets en zelfs niet de beste trainer van de wereld. Carcela beleeft het voetbal op zijn eigen manier.'

Maar voetbal blijft toch een collectieve sport?

Gerets: (knikt) 'Hij wisselt fantastische prestaties af met matchen waarin hij onbestaande is. Hij is geen kleuter meer, maar als ik een getal moet plakken op zijn mentale leeftijd, dan zou ik 16 zeggen. Nogmaals: ik ben een echte fan van hem.'

Hoe zou jij zijn minpunten proberen te corrigeren mocht je trainer zijn van Standard?

Gerets: 'Ik zou het zo laten. Er valt namelijk niets aan te doen. Vraag maar aan Preud'homme. Hij heeft alles geprobeerd, maar niets heeft gewerkt.'

Wil Carcela niet mee in zijn hoofd? Is hij te speels?

Gerets: 'Je hebt voetballers die met de glimlach een boete van 50.000 euro betalen. Voor hen volstaat zo'n bedrag niet om een gedragsverandering uit te lokken. Carcela is zo iemand. Het heeft niets met geld te maken of zijn contract. Hij mist maturiteit.'

Is er echt niemand die hem realiteitszin kan bijbrengen? Ik zeg maar wat: een psycholoog of een mental coach?

Gerets: 'Wat mij betreft niet. En dat heeft in de eerste plaats met zijn karakter te maken. Je zou iemand moeten vinden die hem overtuigt dat hij ook in zijn specifieke rol de afspraken moet respecteren.'

De enige uitweg is hem veel vrijheid geven?

Gerets: 'Ik zie maar twee oplossingen: hem een vrije rol toewijzen of hem verkopen.'

