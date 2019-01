Erwin Lemmens: 'Pozuelo is de beste voetballer in België'

Erwin Lemmens was twee jaar geleden bij KRC Genk keepertrainer onder hoofdcoach Peter Maes. Sportief manager Dimitri De Condé riep hem er bij aan de onderhandelingstafel omdat Lemmens perfect Spaans spreekt, herinnert de keeperstrainer van de nationale ploeg die tot voor kort aan de slag was bij Lokeren zich: 'Pozo kende amper Engels, en zijn manager evenmin.' Lemmens herinnerde zich zijn eigen moeizame begin toen hij als prof in Spanje arriveerde, eerst in 1999 bij Santander en later tot 2015 bij Espanyol. 'Ik wist dat je Spanjaarden met een warm hart moet ontvangen. Ik heb in het begin veel met hem gepraat, hem op zijn gemak gesteld. Je zag op training meteen wat voor een fantastische speler hij was, maar hij was fysiek niet in orde. Peter Maes maakte duidelijk dat hij hem niet zou opstellen voor hij dat wel was. Alejandro besefte dat hij niet in orde was, en was bereid daar hard aan te werken. Het klikte tussen ons, later kreeg ik ook een goeie band met zijn ouders. Laten we zeggen dat ik een soort vaderfiguur voor hem was, in die periode. Ik heb hem al na een paar maanden gezegd dat hij het niveau had om de Gouden Schoen te winnen.'

Wat Lemmens vervolgens te zien kreeg, stemde hem tevreden. 'Hij heeft de fysieke uitdaging aangenomen. Door op de acht te gaan spelen, heeft hij zich ontwikkeld tot een veel betere tien. Geen enkele voetballer in België is zo goed als hij, én daarbij is hij nog eens tweevoetig.'

Een jaar geleden kreeg Lemmens (die na het ontslag van Maes zelf ook bedankt werd voor bewezen diensten) een heel andere Pozuelo aan de lijn dan de man die hij had leren kennen: 'Hij was toen héél ongelukkig. Het klikte niet met de volgende trainer. Wanneer je Pozuelo achter je krijgt als trainer, gaat hij door het vuur voor je. Lukt dat niet, heb je iemand tegen je. En dan heb je een probleem. Toen we met Lokeren tegen Genk speelden, heb ik tegen Clement, die net trainer was geworden, gezegd: 'Maak hem belangrijk, geef hem warmte. Als je dat doet, gaat hij voor jou door het vuur gaan.' Dat heeft Philippe goed aangepakt. Het resultaat zie je nu.'

Lemmens geniet nog altijd wanneer hij Pozuelo aan het werk ziet. 'Hij heeft door de knop om te draaien de motor gekregen om op acht te spelen, maar op tien is hij nog altijd beter, door zijn creativiteit, technisch vermogen en onvoorspelbaarheid. Hij mag nog tussen drie tegenstanders klem komen te zitten, hij zal ze niet ontlopen, integendeel. Hij is zo behendig, draait zo kort dat hij het liefst heeft dat ze dicht bij hem staan. En hij blijft wel een teamspeler, die even graag een goeie pass of een assist geeft dan dat hij zelf scoort. Alejandro wil niet de belangrijkste zijn, die wil zijn team helpen en plezier hebben op het veld. Liefst de volle negentig minuten. Het is een brave gast, die mentaal steun nodig heeft, zich ergens goed moet voelen. Als je hem vraagt om Engels te leren, antwoordt hij: 'Ik spreek wel met mijn voeten.''

Lemmens ziet Pozuelo na Genk terugkeren naar zijn land, waar het voetbal hem het beste ligt: 'In het Spaanse voetbal kan hij bij elke club mee, op de top drie na. Betis, zijn oude club, dat zou mooi zijn.'