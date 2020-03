Zulte Waregem wil, onder de noemer Essevee 2.0, 'vernieuwen, verjongen en verbeteren'.

Na een 5 op 30 zal Essevee voor het derde jaar op rij niet de plaats evenredig met zijn budget behalen. Daarom kondigde het bestuur vorige vrijdag aan dat de eigen jeugd meer kansen moet krijgen, dat de huidige assistenten van Francky Dury, Ronny Verriest en Eddy Van den Berge, vervangen worden door twee nieuwe hulptrainers (de namen zijn nog niet bekend, al is speler Davy De fauw een optie) en dat Thomas Caers hoofdverantwoordelijke wordt van de scouting. Maatregelen die de macht van Dury duidelijk inperken, na al het eerdere ontslag van Jon Strubbe, de mental coach die nauw met hem samenwerkte.Dury had vorig jaar nog de hoofdrol opgeëist in de scoutingcel, maar die wordt hem nu weer afgenomen na enkele mislukte, en het steeds mindere rendement van de goeie transfers (Larin, Berahino). Dat laatste, gepaard aan de slechte resultaten sinds eind december, heeft dan weer te maken met zijn gebrek aan positief peoplemanagement, aan juiste tactische keuzes en aan een hedendaagse trainingsaanpak. Vandaar de beslissing om twee nieuwe, jonge assistenten met een modernere voetbalvisie aan te stellen.Een nieuwe hoofdtrainer is voorlopig dan ook geen optie. Dury wil, zoals hij onlangs zei op een supportersavond, immers geen andere rol invullen (louter als sportief manager bijvoorbeeld) en hem ontslaan kost te veel, wegens een (duur) contract tot 2024.