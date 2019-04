Ethan Horvath: 'Ik leef graag in mijn eigen bubbel'

Hij is Amerikaan, maar Ethan Horvath (23)is zich na zeven jaar in Europa meer en meer Europeaan gaan voelen. 'Mijn ouders maakten in Noorwegen vloeren en toiletten schoon en haalden afval op. Ik vond het oneerlijk... Echt, ik ben hen alles verschuldigd.'

Het duurt niet lang of een lach verschijnt op het gezicht van Ethan Horvath. Niet dat het zijn favoriete bezigheid is: interviews geven en poseren voor de camera, maar de doelman van Club Brugge maakt er het beste van. Hij is open, vriendelijk en praat gemakkelijk. 'Het past gewoon niet bij mij om me als persoon naar voren te duwen, om in de spotlights te staan', zegt de Amerikaan. 'Ook al is het moeilijk om daar níét in te staan als je in de goal staat, in die positie staan de lichten altijd op jou gericht. Maar ik ben niet graag een publiek figuur. Hier bij Club geldt hetzelfde: ik kan met iedereen goed overweg en we lachen veel samen. Maar ik ben niet de meest aanwezige in het geheel. Ik ben rustig, in mijzelf gekeerd, om op de achtergrond te luisteren en om me heen te kijken.'

...