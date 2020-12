Eupen en KV Mechelen hebben donderdagavond in een inhaalduel van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. De bezoekers sleepten in de toegevoegde tijd een (verdiend) punt uit de brand.

Beide teams konden aan de Kehrweg niet in hun sterkste opstelling aantreden. Zo ontbrak bij Eupen de geblesseerde doelman De Wolf. Defourny was zijn vervanger. Mechelen moest het zonder de geschorst Vranckx en de gekwetste De Camargo doen. Ook aanwinst Defour was niet nog niet fit.

Eupen kwam na 20 minuten op voorsprong. Julien Ngoy verschalkte Coucke met een knappe trap. Aan de overzijde kwam Mrabti een teen tekort om de gelijkmaker binnen te tikken na knap voorbereidend werk van Storm.

Na de pauze ging Mechelen verwoed op zoek naar de gelijkmaker. Het team van Wouter Vrancken voetbalde een rist kansen bij elkaar, maar faalde keer op keer in de afwerking. Eupen kon ook rekenen op een sterker goalie Defourny. Pas in de extra tijd slaagde Rob Schoofs erin zijn team een verdiend punt te schenken.

In het klassement wipt Eupen met 17 punten naar de elfde plaats. Mechelen blijft met 13 punten vijftiende en in de gevarenzone.

