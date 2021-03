Eupen en OH Leuven hebben de voetbalavond zaterdag in de Jupiler Pro League op gang getrapt met een doelpuntenrijk 3-3 gelijkspel. OH Leuven klimt door de puntendeling voorlopig over Zulte Waregem naar de zesde plaats, met 44 punten na 30 speeldagen. Eupen is dertiende, met 37 punten.

Eupen begon op eigen veld dominant. Al na vijf minuten tikte Patris Musona aan in de zestien en de bal ging op de stip voor de Oostkantonners. Topschutter Prevljak zette zich achter de bal, maar trapte te centraal en gaf OHL-doelman Romo zo de kans de bal met zijn benen weg te werken.

OHL nam na de gemiste elfmeter het commando over. Defourny redde eerst nog een poging van Al-Tamari, maar was kansloos op het afstandschot van Malinov (27.). Eupen was niet van slag en Heris trapte nauwelijks twee minuten later snoeihard de gelijkmaker tegen de netten.

Het bleef goed op en neer gaan en tien minuten voor rust trof Leuven opnieuw raak. Thomas Henry vond voor de twintigste keer dit seizoen de weg naar de netten. Het slotakkoord van de eerste helft kwam opnieuw vanaf de stip. Ditmaal trof Eupen wel raak, via Musona (43.).

Na rust bleef het spektakel verdergaan. Musona raakte al vroeg de lat, maar het was Leuven dat een eerste keer scoorde. Mercier (55.) werkte alleen voor Defourny feilloos af, 2-3. De Eupen-goalie moest zijn ploeg vervolgens in de wedstrijd houden op een poging van Al-Tamari, maar aan de overkant was Musona (67.) opnieuw trefzeker. De Zimbabwaan schoof de 3-3 voorbij Romo. In de slotfase drongen beide teams nog aan, maar er werd niet gescoord. Eindstand: 3-3.

