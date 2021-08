Op de derde speeldag van het nieuwe seizoen hebben Eupen en Zulte Waregem zaterdag een eerste zege geboekt. Eupen won met 1-3 op het veld van KV Mechelen, Zulte Waregem met dezelfde cijfers op dat van Sint-Truiden.

Eerder zaterdag had Union Sint-Gillis ook al op verplaatsing gewonnen.

Bij de rust stond Mechelen nog 1-0 voor. Vinicius de Souza Costa had de score in de 33e minuut geopend. Stef Peeters bracht Eupen in de 49e minuut langszij en in de slotfase bezorgden Emmanuel Agbadou (85e), op assist van Peters, en Carlos Embalo (90e) de Oostkantonners de volle buit.

Zinho Gano twee keer

Zulte Waregem had eerder zekerheid over winst, al stond bij de rust de 0-0 nog op het bord in Sint-Truiden. Na de pauze zorgden Zinho Gano (48e en 84e) en Jelle Vossen (69e) voor een 0-3 voorsprong. In blessuretijd redde Laurens De Bock (91e) de Limburgse eer.

Met vijf punten deelt Eupen in de stand de derde plaats met Club en Cercle Brugge. Alleen Union Sint-Gillis en Kortrijk doen met zes punten beter. Zulte Waregem heeft vier punten, net als Sint-Truiden. KV Mechelen volgt met drie punten.

