Eupen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Beker van België.

Het team van Benat San José haalde het woensdagavond met 1-0 in de kwartfinale tegen AA Gent, dat zijn tegenvallend seizoen niet langer kleur kan geven met de Croky Cup. Jonathan Heris (49.) maakte vroeg in de tweede helft het enige doelpunt.

Na ruim 20 minuten liet Eupen de eerste doelkans optekenen. AA Gent-doelman Bolat bracht redding op een schot van Musona. De bezoekers reageerden met een combinatie tussen Odjidja en Tissoudali, die Defourny tot een voetreflex dwong.

Het team van Hein Vanhaezebrouck was vlak na de pauze op achtervolgen aangewezen. Met een harde knal bracht Heris de Oostkantonners op voorsprong. Eupen drukte AA Gent zowaar weg. Maar de Buffalo's wisten toch tegen te prikken: Odjidja kopte op de lat. De thuisploeg trok daarna een dubbele afweergordel op, AA Gent vond amper een gaatje. Defourny pakte nog uit met een save op een afstandsschot van Bezus.

Voor AA Gent is de uitschakeling bijzonder pijnlijk, Vanhaezebrouck had eerder laten optekenen dat het bekertoernooi dit seizoen erg belangrijk was voor de club. De Buffalo's zijn als twaalfde in de Jupiler Pro League nagenoeg uitgeteld voor Play-Off 1.

Het team van Benat San José haalde het woensdagavond met 1-0 in de kwartfinale tegen AA Gent, dat zijn tegenvallend seizoen niet langer kleur kan geven met de Croky Cup. Jonathan Heris (49.) maakte vroeg in de tweede helft het enige doelpunt.Na ruim 20 minuten liet Eupen de eerste doelkans optekenen. AA Gent-doelman Bolat bracht redding op een schot van Musona. De bezoekers reageerden met een combinatie tussen Odjidja en Tissoudali, die Defourny tot een voetreflex dwong. Het team van Hein Vanhaezebrouck was vlak na de pauze op achtervolgen aangewezen. Met een harde knal bracht Heris de Oostkantonners op voorsprong. Eupen drukte AA Gent zowaar weg. Maar de Buffalo's wisten toch tegen te prikken: Odjidja kopte op de lat. De thuisploeg trok daarna een dubbele afweergordel op, AA Gent vond amper een gaatje. Defourny pakte nog uit met een save op een afstandsschot van Bezus. Voor AA Gent is de uitschakeling bijzonder pijnlijk, Vanhaezebrouck had eerder laten optekenen dat het bekertoernooi dit seizoen erg belangrijk was voor de club. De Buffalo's zijn als twaalfde in de Jupiler Pro League nagenoeg uitgeteld voor Play-Off 1.